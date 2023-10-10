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Рецепт попросить навіть вимоглива мати: готуємо пиріжки з незвичайною начинкою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Цей рецепт принесе вам славу кулінара
Цей рецепт принесе вам славу кулінара. Фото vazhnoznat.com

Ви навіть не згадаєте про покупні солодощі

Для любителів гарбуза зараз золотий сезон. З цим продуктом можна приготувати неймовірну кількість страв від перших страв до домашньої випічки.

Сьогодні ми разом з "Важливо знати" приготуємо чудові печені пиріжки. Ця випічка виходить настільки смачною, що рецепт проситимуть абсолютно все. Спробуйте та перевірте!

Як приготувати печені пиріжки з гарбузом

Інгредієнти:

  • 70 мл води;
  • 300 г борошна;
  • 7 ст. л. цукру;
  • 50 г вершкового масла;
  • 1 ч. л. солі;
  • 3 курячі яйця;
  • 1 ст. л. молока;
  • 600 г гарбуза;
  • 1 апельсин.

Спосіб приготування:

  1. У теплу воду додайте дріжджі, залиште на 5 хвилин.
  2. Збийте вінчиком 2 яйця із сіллю та 2 ложками цукру. Через 5 хвилин змішайте дріжджі і яєчну масу, все ретельно перемішайте.
  3. У суміш поступово додавайте просіяне борошно, замісіть тісто спочатку вінчиком, потім руками. В отримане тісто надішліть м’яке вершкове масло і розмішайте до отримання еластичного тіста, сформуйте його в кулю і змастіть тонким шаром рослинної олії.
  4. Глибокий посуд зсередини також змастіть олією, відправте туди тісто, закрийте кришкою і залиште в теплому місці на годину.
  5. Гарбуз наріжте маленькими кубиками, відправте їх у попередньо розігріту сковорідку разом із вершковим маслом, туди ж додайте цукор, що залишився, і апельсинову цедру і перемішайте. Тушкуйте гарбузову масу на середньому вогні до випаровування рідини та остудіть.
  6. Тісто обімніть, розділіть на 10 однакових шматків, надайте їм круглу форму, накрийте пакетом і дайте настоятися 15 хвилин.
  7. Через вказаний час сформуйте пиріжки, викладіть їх на накрите пергаментом деко, накрийте рушником і дайте настоятися ще 15 хвилин.
  8. Через вказаний час змастіть майбутні пиріжки сумішшю жовтка та молока і випікайте 15 хвилин у розігрітій до 190 градусів духовці.

А щоб випічка довго не черствіла, додайте в тісто один інгредієнт. Ви зможете насолоджуватися пиріжками довгий час.

Теги:
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