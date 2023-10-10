Рецепт попросить навіть вимоглива мати: готуємо пиріжки з незвичайною начинкою

Ви навіть не згадаєте про покупні солодощі

Для любителів гарбуза зараз золотий сезон. З цим продуктом можна приготувати неймовірну кількість страв від перших страв до домашньої випічки.

Сьогодні ми разом з "Важливо знати" приготуємо чудові печені пиріжки. Ця випічка виходить настільки смачною, що рецепт проситимуть абсолютно все. Спробуйте та перевірте!

Як приготувати печені пиріжки з гарбузом

Інгредієнти:

70 мл води;

300 г борошна;

7 ст. л. цукру;

50 г вершкового масла;

1 ч. л. солі;

3 курячі яйця;

1 ст. л. молока;

600 г гарбуза;

1 апельсин.

Спосіб приготування:

У теплу воду додайте дріжджі, залиште на 5 хвилин. Збийте вінчиком 2 яйця із сіллю та 2 ложками цукру. Через 5 хвилин змішайте дріжджі і яєчну масу, все ретельно перемішайте. У суміш поступово додавайте просіяне борошно, замісіть тісто спочатку вінчиком, потім руками. В отримане тісто надішліть м’яке вершкове масло і розмішайте до отримання еластичного тіста, сформуйте його в кулю і змастіть тонким шаром рослинної олії. Глибокий посуд зсередини також змастіть олією, відправте туди тісто, закрийте кришкою і залиште в теплому місці на годину. Гарбуз наріжте маленькими кубиками, відправте їх у попередньо розігріту сковорідку разом із вершковим маслом, туди ж додайте цукор, що залишився, і апельсинову цедру і перемішайте. Тушкуйте гарбузову масу на середньому вогні до випаровування рідини та остудіть. Тісто обімніть, розділіть на 10 однакових шматків, надайте їм круглу форму, накрийте пакетом і дайте настоятися 15 хвилин. Через вказаний час сформуйте пиріжки, викладіть їх на накрите пергаментом деко, накрийте рушником і дайте настоятися ще 15 хвилин. Через вказаний час змастіть майбутні пиріжки сумішшю жовтка та молока і випікайте 15 хвилин у розігрітій до 190 градусів духовці.

А щоб випічка довго не черствіла, додайте в тісто один інгредієнт. Ви зможете насолоджуватися пиріжками довгий час.