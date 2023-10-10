Фінські кулінари готують оселедець за цим древнім рецептом: закуска, від якої слинки потечуть

Від неї будуть у захваті всі без винятку

Оселедець — ідеальна закуска для будь-якого столу. І якщо ви вже пробували приготувати смачну страву з рибкою за німецьким рецептом, то розповімо про закуску по-фінськи.

Такий оселедець у гірчичному соусі фінські кулінари готують багато років. Оригінальний соус за рецептом "Школи життя" надасть рибі незабутнього смаку. Для приготування такої страви вам не потрібні складні та дорогі продукти, та й готується оселедець досить швидко. Спробуємо?

Як приготувати оселедець у гірчичному соусі по-фінськи

Інгредієнти:

свіжий або малосольний оселедець – 2 шт.;

соняшникова олія – 5 ст. л.;

гірчиця готова – 2 ч. л.;

гірчиця у зернах – 1 ст. л.;

яйце – 1 шт.;

невелика кількість лимонного соку;

цукор – 1 ст. л.;

кріп — пара гілочок.

Спосіб приготування:

Оселедець необхідно помити, очистити від кісточок та шкіри, відрізати голову та хвіст, нарізати філе на шматочки. Отримані шматочки оселедця слід залити олією, якщо риба свіжа — ще й посолити її. Для приготування гірчичного маринаду необхідно змішати яйце та цукор, додати два види гірчиці. Кріп потрібно нашаткувати, з лимона вичавити сік. Усі складові маринаду потрібно з’єднати, перемішати до однорідного стану. З оселедця потрібно злити масло|мастило|, додати|добавляти| до риби гірчичну заправку і залишити на 15 хвилин|мінути|.

Через зазначений термін рибку можна подавати зі смачним картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь приємного апетиту.