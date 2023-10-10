Фінські кулінари готують оселедець за цим древнім рецептом: закуска, від якої слинки потечуть
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Від неї будуть у захваті всі без винятку
Оселедець — ідеальна закуска для будь-якого столу. І якщо ви вже пробували приготувати смачну страву з рибкою за німецьким рецептом, то розповімо про закуску по-фінськи.
Такий оселедець у гірчичному соусі фінські кулінари готують багато років. Оригінальний соус за рецептом "Школи життя" надасть рибі незабутнього смаку. Для приготування такої страви вам не потрібні складні та дорогі продукти, та й готується оселедець досить швидко. Спробуємо?
Як приготувати оселедець у гірчичному соусі по-фінськи
Інгредієнти:
- свіжий або малосольний оселедець – 2 шт.;
- соняшникова олія – 5 ст. л.;
- гірчиця готова – 2 ч. л.;
- гірчиця у зернах – 1 ст. л.;
- яйце – 1 шт.;
- невелика кількість лимонного соку;
- цукор – 1 ст. л.;
- кріп — пара гілочок.
Спосіб приготування:
- Оселедець необхідно помити, очистити від кісточок та шкіри, відрізати голову та хвіст, нарізати філе на шматочки.
- Отримані шматочки оселедця слід залити олією, якщо риба свіжа — ще й посолити її.
- Для приготування гірчичного маринаду необхідно змішати яйце та цукор, додати два види гірчиці.
- Кріп потрібно нашаткувати, з лимона вичавити сік.
- Усі складові маринаду потрібно з’єднати, перемішати до однорідного стану.
- З оселедця потрібно злити масло|мастило|, додати|добавляти| до риби гірчичну заправку і залишити на 15 хвилин|мінути|.
Через зазначений термін рибку можна подавати зі смачним картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь приємного апетиту.