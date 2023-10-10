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Фінські кулінари готують оселедець за цим древнім рецептом: закуска, від якої слинки потечуть

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Олена Мазун Олена Мазун
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Відмінний варіант і на святковий стіл, і до сімейного перекусу
Відмінний варіант і на святковий стіл, і до сімейного перекусу. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Від неї будуть у захваті всі без винятку

Оселедець — ідеальна закуска для будь-якого столу. І якщо ви вже пробували приготувати смачну страву з рибкою за німецьким рецептом, то розповімо про закуску по-фінськи.

Такий оселедець у гірчичному соусі фінські кулінари готують багато років. Оригінальний соус за рецептом "Школи життя" надасть рибі незабутнього смаку. Для приготування такої страви вам не потрібні складні та дорогі продукти, та й готується оселедець досить швидко. Спробуємо?

Як приготувати оселедець у гірчичному соусі по-фінськи

Інгредієнти:

  • свіжий або малосольний оселедець – 2 шт.;
  • соняшникова олія – 5 ст. л.;
  • гірчиця готова – 2 ч. л.;
  • гірчиця у зернах – 1 ст. л.;
  • яйце – 1 шт.;
  • невелика кількість лимонного соку;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • кріп — пара гілочок.

Спосіб приготування:

  1. Оселедець необхідно помити, очистити від кісточок та шкіри, відрізати голову та хвіст, нарізати філе на шматочки.
  2. Отримані шматочки оселедця слід залити олією, якщо риба свіжа — ще й посолити її.
  3. Для приготування гірчичного маринаду необхідно змішати яйце та цукор, додати два види гірчиці.
  4. Кріп потрібно нашаткувати, з лимона вичавити сік.
  5. Усі складові маринаду потрібно з’єднати, перемішати до однорідного стану.
  6. З оселедця потрібно злити масло|мастило|, додати|добавляти| до риби гірчичну заправку і залишити на 15 хвилин|мінути|.

Через зазначений термін рибку можна подавати зі смачним картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь приємного апетиту.

Теги:
#Рецепт #Фінляндія #Оселедець #Готуємо вдома