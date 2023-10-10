Улюблений рецепт соусу маринара від італійських мореплавців

"Зробить" навіть магазинний соус

Італійська кухня — найзнаменитіша у всьому світі. Улюблена піца та паста родом з Італії міцно увійшли до нашого меню і ми не уявляємо свій раціон без них.

Сьогодні ми розповімо про знаменитий італійський соус маринара і разом з "Важливо знати" навчимося його готувати. Завдяки запашним спеціям, пекучому перцю та часнику страва складе конкуренцію навіть магазинним соусам.

Вважається, що соус винайшли корабля коки ще в середині XVI століття. Його можна довго зберігати, тому сучасні кулінари закривають соус у банках, щоб ласувати стравою взимку, додаючи її в домашню пасту або використовуючи як основу для піци.

Як приготувати соус маринара

Інгредієнти:

700 г томатного пюре;

1 цибуля;

3 зубчики часнику;

1 ст. л. орегано;

оливкова олія;

1/3 ч. л. чорного меленого перцю;

1/3 ч. л. меленого перцю чилі;

сіль.

Спосіб приготування:

Цибулю очистьте, помийте, наріжте на дрібні кубики. Розігрійте сотейник з оливковою олією, відправте цибулю та пасеруйте цибулю до прозорого стану. До цибулі додайте часник, пасеруйте ще 2-3 хвилини. Через зазначений час додайте орегано та мелений перець чилі, перемішайте. В отриману масу влийте томатне пюре і знову ретельно перемішайте. Посоліть, поперчіть, при необхідності додайте трохи води. Дайте закипіти соусу, зменште вогонь і готуйте 20 хвилин помішуючи.

Готовий соус можна подавати до улюбленої пасти або розкласти по стерилізованих банках та закрити. Насолоджуйтесь, смачного.