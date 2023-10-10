Улюблений рецепт соусу маринара від італійських мореплавців
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
"Зробить" навіть магазинний соус
Італійська кухня — найзнаменитіша у всьому світі. Улюблена піца та паста родом з Італії міцно увійшли до нашого меню і ми не уявляємо свій раціон без них.
Сьогодні ми розповімо про знаменитий італійський соус маринара і разом з "Важливо знати" навчимося його готувати. Завдяки запашним спеціям, пекучому перцю та часнику страва складе конкуренцію навіть магазинним соусам.
Вважається, що соус винайшли корабля коки ще в середині XVI століття. Його можна довго зберігати, тому сучасні кулінари закривають соус у банках, щоб ласувати стравою взимку, додаючи її в домашню пасту або використовуючи як основу для піци.
Як приготувати соус маринара
Інгредієнти:
- 700 г томатного пюре;
- 1 цибуля;
- 3 зубчики часнику;
- 1 ст. л. орегано;
- оливкова олія;
- 1/3 ч. л. чорного меленого перцю;
- 1/3 ч. л. меленого перцю чилі;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Цибулю очистьте, помийте, наріжте на дрібні кубики.
- Розігрійте сотейник з оливковою олією, відправте цибулю та пасеруйте цибулю до прозорого стану.
- До цибулі додайте часник, пасеруйте ще 2-3 хвилини. Через зазначений час додайте орегано та мелений перець чилі, перемішайте.
- В отриману масу влийте томатне пюре і знову ретельно перемішайте. Посоліть, поперчіть, при необхідності додайте трохи води.
- Дайте закипіти соусу, зменште вогонь і готуйте 20 хвилин помішуючи.
Готовий соус можна подавати до улюбленої пасти або розкласти по стерилізованих банках та закрити. Насолоджуйтесь, смачного.