Ви точно збережете цей рецепт в закладках: ситний обід з жмені фаршу
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Смачний обід в оригінальній подачі
Просто відварені в підсоленій воді макарони та заправлені будь-яким маслом – це вже смачна та поживна страва. А якщо у вас вдома є трохи фаршу та овочів – стільки всього можна приготувати! І якщо ви любите макарони по-флотськи, але хочете урізноманітнити меню, то цей рецепт саме для вас.
Сьогодні разом із Ukr.Media ми приготуємо цю страву зовсім по-іншому. Вам тільки потрібні макаронні "гніздечки", трохи фаршу, томатний сік, цибулина та спеції. Такими незвичайними макарошками ви точно вразите близьких!
Як приготувати макаронні гнізда з фаршем на сковороді
Інгредієнти:
- фарш – 300 г;
- томатний сік – 200 мл;
- гнізда з макаронів однієї висоти – 8-10 шт.;
- цибулина – 1 шт.;
- олія – 2 ст. л.;
- томатна паста — 2 ст. л.;
- кріп — 1 пучок;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- цукор — 1 ч.л.;
- мелений перець – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Макаронні гнізда потрібно викласти у сковороду.
- Фарш необхідно з’єднати з дрібно нарізаною цибулею, посолити, поперчити та перемішати. Отриманою масою начинити гнізда з макаронів.
- В окремій мисці слід змішати томатну пасту, сіль, цукор і олію, додати томатний сік і ретельно перемішати.
- Томатною заливкою залити макаронні гнізда та готувати на середньому вогні 20-25 хвилин під кришкою.
- Готові макаронні гнізда з фаршем посипати подрібненим кропом та подавати на стіл.
Томатний сік для страви можна приготувати за рецептом "Телеграфа". Він вийде набагато смачніше за магазинний.