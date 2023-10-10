Ви точно збережете цей рецепт в закладках: ситний обід з жмені фаршу

Смачний обід в оригінальній подачі

Просто відварені в підсоленій воді макарони та заправлені будь-яким маслом – це вже смачна та поживна страва. А якщо у вас вдома є трохи фаршу та овочів – стільки всього можна приготувати! І якщо ви любите макарони по-флотськи, але хочете урізноманітнити меню, то цей рецепт саме для вас.

Сьогодні разом із Ukr.Media ми приготуємо цю страву зовсім по-іншому. Вам тільки потрібні макаронні "гніздечки", трохи фаршу, томатний сік, цибулина та спеції. Такими незвичайними макарошками ви точно вразите близьких!

Як приготувати макаронні гнізда з фаршем на сковороді

Інгредієнти:

фарш – 300 г;

томатний сік – 200 мл;

гнізда з макаронів однієї висоти – 8-10 шт.;

цибулина – 1 шт.;

олія – 2 ст. л.;

томатна паста — 2 ст. л.;

кріп — 1 пучок;

сіль — 1/2 ч. л.;

цукор — 1 ч.л.;

мелений перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Макаронні гнізда потрібно викласти у сковороду. Фарш необхідно з’єднати з дрібно нарізаною цибулею, посолити, поперчити та перемішати. Отриманою масою начинити гнізда з макаронів. В окремій мисці слід змішати томатну пасту, сіль, цукор і олію, додати томатний сік і ретельно перемішати. Томатною заливкою залити макаронні гнізда та готувати на середньому вогні 20-25 хвилин під кришкою. Готові макаронні гнізда з фаршем посипати подрібненим кропом та подавати на стіл.

Томатний сік для страви можна приготувати за рецептом "Телеграфа". Він вийде набагато смачніше за магазинний.