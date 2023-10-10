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Улюблена страва графа Дракули: у Румунії голубці готують за цим рецептом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Достойна конкуренція нашим голубцям
Достойна конкуренція нашим голубцям. Фото vazhnoznat.com

Ця страва варта того, щоб її приготувати

Класичні голубці — неймовірно смачна та ситна страва, яку люблять усі. Однак, навіть вони можуть набриднути, і на цей випадок ми ділимося незвичайним рецептом.

Сьогодні ми разом із "Важно знать" приготуємо чудові сармале — голубці по-румунськи. Їх використовують кілька видів м’яса, поєднуючи з беконом. Влітку начинку можна загортати у виноградне листя, а взимку — у капусту.

Як приготувати сармалє — голубці по-румунськи

Інгредієнти:

  • 1 кг м’ясного фаршу;
  • 1 капуста;
  • бекон;
  • 250 г рису;
  • 1 цибуля;
  • 0,5 болгарського перцю;
  • 50 г томатної пасти;
  • 1 ч. л. меленої паприки;
  • 50 мл соняшникової олії;
  • запашний перець горошком;
  • 2 лаврові листи;
  • 1 ч. л. сушеного кропу;
  • 2 гілочки чебрецю;
  • 1 ч. л. чорного меленого перцю;
  • сіль - до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Підготуйте всі овочі. Цибулю очистьте і наріжте дрібними кубиками. У болгарського перцю видаліть плодоніжку та насіння, половину овочу наріжте дрібно.
  2. Розігрійте сковороду з олією, обсмажте цибулю і перець. Додайте рис і прокаліть разом з овочами на сковороді. Після цього в сковороду відправте томатну пасту і мелену паприку і ретельно все перемішайте.
  3. Овочі з рисом перекладіть в окрему миску, змішайте з фаршем, посоліть, поперчіть, додайте кріп і чебрець та добре вимісіть фарш.
  4. Відваріть листя капусти, відріжте ущільнення. Кожен листок розріжте на чотири частини, в центр викладіть трохи начинки, загорніть і защипніть кінчики з обох боків. Виконайте так, поки не закінчиться начинка.
  5. На дно гусятниці або форми для випічки покладіть трохи капустяного листя, додайте прянощів і викладіть сармале. Додайте лавровий лист, покрийте капустою, що залишилася, і покладіть запашний перець горошком.
  6. Голубці залийте водою або бульйоном і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 2 години.

Готові сармале подавайте з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.

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#Румунія #Рецепт #Голубці #Готуємо вдома