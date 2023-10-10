Улюблена страва графа Дракули: у Румунії голубці готують за цим рецептом
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Ця страва варта того, щоб її приготувати
Класичні голубці — неймовірно смачна та ситна страва, яку люблять усі. Однак, навіть вони можуть набриднути, і на цей випадок ми ділимося незвичайним рецептом.
Сьогодні ми разом із "Важно знать" приготуємо чудові сармале — голубці по-румунськи. Їх використовують кілька видів м’яса, поєднуючи з беконом. Влітку начинку можна загортати у виноградне листя, а взимку — у капусту.
Як приготувати сармалє — голубці по-румунськи
Інгредієнти:
- 1 кг м’ясного фаршу;
- 1 капуста;
- бекон;
- 250 г рису;
- 1 цибуля;
- 0,5 болгарського перцю;
- 50 г томатної пасти;
- 1 ч. л. меленої паприки;
- 50 мл соняшникової олії;
- запашний перець горошком;
- 2 лаврові листи;
- 1 ч. л. сушеного кропу;
- 2 гілочки чебрецю;
- 1 ч. л. чорного меленого перцю;
- сіль - до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Підготуйте всі овочі. Цибулю очистьте і наріжте дрібними кубиками. У болгарського перцю видаліть плодоніжку та насіння, половину овочу наріжте дрібно.
- Розігрійте сковороду з олією, обсмажте цибулю і перець. Додайте рис і прокаліть разом з овочами на сковороді. Після цього в сковороду відправте томатну пасту і мелену паприку і ретельно все перемішайте.
- Овочі з рисом перекладіть в окрему миску, змішайте з фаршем, посоліть, поперчіть, додайте кріп і чебрець та добре вимісіть фарш.
- Відваріть листя капусти, відріжте ущільнення. Кожен листок розріжте на чотири частини, в центр викладіть трохи начинки, загорніть і защипніть кінчики з обох боків. Виконайте так, поки не закінчиться начинка.
- На дно гусятниці або форми для випічки покладіть трохи капустяного листя, додайте прянощів і викладіть сармале. Додайте лавровий лист, покрийте капустою, що залишилася, і покладіть запашний перець горошком.
- Голубці залийте водою або бульйоном і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 2 години.
Готові сармале подавайте з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.