Улюблена страва графа Дракули: у Румунії голубці готують за цим рецептом

Ця страва варта того, щоб її приготувати

Класичні голубці — неймовірно смачна та ситна страва, яку люблять усі. Однак, навіть вони можуть набриднути, і на цей випадок ми ділимося незвичайним рецептом.

Сьогодні ми разом із "Важно знать" приготуємо чудові сармале — голубці по-румунськи. Їх використовують кілька видів м’яса, поєднуючи з беконом. Влітку начинку можна загортати у виноградне листя, а взимку — у капусту.

Як приготувати сармалє — голубці по-румунськи

Інгредієнти:

1 кг м’ясного фаршу;

1 капуста;

бекон;

250 г рису;

1 цибуля;

0,5 болгарського перцю;

50 г томатної пасти;

1 ч. л. меленої паприки;

50 мл соняшникової олії;

запашний перець горошком;

2 лаврові листи;

1 ч. л. сушеного кропу;

2 гілочки чебрецю;

1 ч. л. чорного меленого перцю;

сіль - до свого смаку.

Спосіб приготування:

Підготуйте всі овочі. Цибулю очистьте і наріжте дрібними кубиками. У болгарського перцю видаліть плодоніжку та насіння, половину овочу наріжте дрібно. Розігрійте сковороду з олією, обсмажте цибулю і перець. Додайте рис і прокаліть разом з овочами на сковороді. Після цього в сковороду відправте томатну пасту і мелену паприку і ретельно все перемішайте. Овочі з рисом перекладіть в окрему миску, змішайте з фаршем, посоліть, поперчіть, додайте кріп і чебрець та добре вимісіть фарш. Відваріть листя капусти, відріжте ущільнення. Кожен листок розріжте на чотири частини, в центр викладіть трохи начинки, загорніть і защипніть кінчики з обох боків. Виконайте так, поки не закінчиться начинка. На дно гусятниці або форми для випічки покладіть трохи капустяного листя, додайте прянощів і викладіть сармале. Додайте лавровий лист, покрийте капустою, що залишилася, і покладіть запашний перець горошком. Голубці залийте водою або бульйоном і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 2 години.

Готові сармале подавайте з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.