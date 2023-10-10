Просто змішайте три яблука та склянку кефіру: найпростіший рецепт пишних оладок

Це найкращий варіант для ситного сніданку

Приготувати пишні оладки на сніданок – гарна ідея. Їх люблять і дорослі, і діти, із задоволенням змітають усі.

"Бабусині рецепти" розповідають, як порадувати близьких та приготувати смачні яблучні оладки. Скористайтеся рецептом та приготуйте, поки є домашні яблука.

Як приготувати яблучні оладки

Інгредієнти:

яблука – 3 шт.;

кефір — 250 г;

цукор – 4 ст. л.;

яйця – 2 шт.;

соняшникова олія – 4 ст. л.;

борошно — 300 г;

розпушувач – 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Яблука миємо, два фрукти очищаємо від шкірки та насіння, кожне ділимо на дві частини. У миску вливаємо кефір, додаємо цукор та яйця, все ретельно перемішуємо. В отриману суміш додаємо олію, висипаємо борошно і замішуємо однорідне тісто. У тісто висипаємо розпушувач і знову перемішуємо. Яблука натираємо на великій тертці тісто і перемішуємо. На розігріту сковороду з олією ложкою викладаємо тісто. Обсмажуємо оладки на середньому вогні з одного боку. Очищаємо яблуко, ріжемо його на тонкі шматочки. На необсмажену поверхню всіх оладок викладаємо по парі шматочків яблук і перевертаємо. Обсмажуємо з іншого боку золотистого кольору. Готові яблучні оладки посипаємо цукровою пудрою.

Подавайте оладки з шоколадним кремом, молоком, що згущує, або домашньою сметаною. Насолоджуйтесь, смачного.