Просто змішайте три яблука та склянку кефіру: найпростіший рецепт пишних оладок
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Це найкращий варіант для ситного сніданку
Приготувати пишні оладки на сніданок – гарна ідея. Їх люблять і дорослі, і діти, із задоволенням змітають усі.
"Бабусині рецепти" розповідають, як порадувати близьких та приготувати смачні яблучні оладки. Скористайтеся рецептом та приготуйте, поки є домашні яблука.
Як приготувати яблучні оладки
Інгредієнти:
- яблука – 3 шт.;
- кефір — 250 г;
- цукор – 4 ст. л.;
- яйця – 2 шт.;
- соняшникова олія – 4 ст. л.;
- борошно — 300 г;
- розпушувач – 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Яблука миємо, два фрукти очищаємо від шкірки та насіння, кожне ділимо на дві частини.
- У миску вливаємо кефір, додаємо цукор та яйця, все ретельно перемішуємо. В отриману суміш додаємо олію, висипаємо борошно і замішуємо однорідне тісто. У тісто висипаємо розпушувач і знову перемішуємо.
- Яблука натираємо на великій тертці тісто і перемішуємо.
- На розігріту сковороду з олією ложкою викладаємо тісто. Обсмажуємо оладки на середньому вогні з одного боку.
- Очищаємо яблуко, ріжемо його на тонкі шматочки. На необсмажену поверхню всіх оладок викладаємо по парі шматочків яблук і перевертаємо. Обсмажуємо з іншого боку золотистого кольору. Готові яблучні оладки посипаємо цукровою пудрою.
Подавайте оладки з шоколадним кремом, молоком, що згущує, або домашньою сметаною. Насолоджуйтесь, смачного.