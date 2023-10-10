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Просто змішайте три яблука та склянку кефіру: найпростіший рецепт пишних оладок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Для таких оладок вам знадобиться кілька хвилин і прості продукти
Для таких оладок вам знадобиться кілька хвилин і прості продукти. Фото babusyni-retsepty

Це найкращий варіант для ситного сніданку

Приготувати пишні оладки на сніданок – гарна ідея. Їх люблять і дорослі, і діти, із задоволенням змітають усі.

"Бабусині рецепти" розповідають, як порадувати близьких та приготувати смачні яблучні оладки. Скористайтеся рецептом та приготуйте, поки є домашні яблука.

Як приготувати яблучні оладки

Інгредієнти:

  • яблука – 3 шт.;
  • кефір — 250 г;
  • цукор – 4 ст. л.;
  • яйця – 2 шт.;
  • соняшникова олія – 4 ст. л.;
  • борошно — 300 г;
  • розпушувач – 2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Яблука миємо, два фрукти очищаємо від шкірки та насіння, кожне ділимо на дві частини.
  2. У миску вливаємо кефір, додаємо цукор та яйця, все ретельно перемішуємо. В отриману суміш додаємо олію, висипаємо борошно і замішуємо однорідне тісто. У тісто висипаємо розпушувач і знову перемішуємо.
  3. Яблука натираємо на великій тертці тісто і перемішуємо.
  4. На розігріту сковороду з олією ложкою викладаємо тісто. Обсмажуємо оладки на середньому вогні з одного боку.
  5. Очищаємо яблуко, ріжемо його на тонкі шматочки. На необсмажену поверхню всіх оладок викладаємо по парі шматочків яблук і перевертаємо. Обсмажуємо з іншого боку золотистого кольору. Готові яблучні оладки посипаємо цукровою пудрою.

Подавайте оладки з шоколадним кремом, молоком, що згущує, або домашньою сметаною. Насолоджуйтесь, смачного.

Теги:
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