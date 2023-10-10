Спробуйте раз — і жити не зможете без цих болгарських ковбасок

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З м’ясного фаршу можна приготувати неймовірну кількість страв. І якщо всі рецепти котлет та м’ясного хліба перепробувані, саме час для експериментів.

Сьогодні ми приготуємо класичні для болгарської кухні ковбаски — кебабчета. Їх часто готують під час пікніка, тож їх смажать на грилі. Shuba пропонує приготувати їх у духовці — це буде просто і швидко.

Як приготувати кебабчету — болгарські ковбаски

Інгредієнти на 4 порції:

свинина — 400 г;

яловичина — 400 г;

сало — 50 г;

сіль, перець чорний мелений, зіра, сушений чебрець — на смак.

Спосіб приготування:

М’ясо та сало помийте, обсушіть, наріжте шматками та двічі пропустіть через м’ясорубку. Отриманий фарш посоліть, поперчіть, приправте зірою та чебрецем, додайте 3-4 ст. л. води та ретельно вимішайте. Накрийте миску з фаршем плівкою і поставте в холодильник щонайменше на 2 години, але краще на ніч. Через вказаний час вологими руками з фаршу сформуйте ковбаски розміром близько 10×3 см. Насадіть ковбаски на замочені дерев’яні шпажки. Змастіть решітку маслом, викладіть на неї кебабчету. Ґрати з ковбасками відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 20-30 хвилин. Періодично перевертайте їх.

Подавайте готові кебабчета з томатним соусом і свіжими овочами! Смачного!