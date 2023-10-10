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Спробуйте раз — і жити не зможете без цих болгарських ковбасок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приготувати їх не складе великого труда
Приготувати їх не складе великого труда. Фото shuba.life

Люблять у Болгарії, полюбите і ви

З м’ясного фаршу можна приготувати неймовірну кількість страв. І якщо всі рецепти котлет та м’ясного хліба перепробувані, саме час для експериментів.

Сьогодні ми приготуємо класичні для болгарської кухні ковбаски — кебабчета. Їх часто готують під час пікніка, тож їх смажать на грилі. Shuba пропонує приготувати їх у духовці — це буде просто і швидко.

Як приготувати кебабчету — болгарські ковбаски

Інгредієнти на 4 порції:

  • свинина — 400 г;
  • яловичина — 400 г;
  • сало — 50 г;
  • сіль, перець чорний мелений, зіра, сушений чебрець — на смак.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо та сало помийте, обсушіть, наріжте шматками та двічі пропустіть через м’ясорубку.
  2. Отриманий фарш посоліть, поперчіть, приправте зірою та чебрецем, додайте 3-4 ст. л. води та ретельно вимішайте. Накрийте миску з фаршем плівкою і поставте в холодильник щонайменше на 2 години, але краще на ніч.
  3. Через вказаний час вологими руками з фаршу сформуйте ковбаски розміром близько 10×3 см. Насадіть ковбаски на замочені дерев’яні шпажки.
  4. Змастіть решітку маслом, викладіть на неї кебабчету. Ґрати з ковбасками відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 20-30 хвилин. Періодично перевертайте їх.

Подавайте готові кебабчета з томатним соусом і свіжими овочами! Смачного!

Теги:
#Болгарія #Рецепт #Ковбаски #Готуємо вдома