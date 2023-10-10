Бюджетніше і швидше рецепта не знайдете: півгодини — і десерт на столі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вам знадобиться 4 інгредієнти та трохи часу
Запечені яблука – це смачно та корисно. Це не тільки надзвичайно смачний, але ще й корисний десерт. Їх можна запікати з сиром, згущеним молоком та горіхами, з цукром та вершковим маслом, з кленовим сиропом, з медом та родзинками або будь-якими сухофруктами.
Сьогодні разом із "Главредом" поділимося рецептом фантастичної смакоти — ми запечемо яблука з медом та корицею. Вам не потрібні будуть якісь неймовірно складні продукти, довгі "танці" біля плити — приготувати такий десерт не важко. Попри простоту, яблучка вас здивують фантастичним ароматом та неймовірним смаком. Цей десерт проситимуть навіть найпримхливіші діти.
Як приготувати запечені яблука з медом та корицею
Інгредієнти:
- яблука — 4 шт.;
- волоський горіх — 5 шт.;
- масло вершкове — 30 г;
- кориці.
Спосіб приготування:
- Яблука помийте, виріжте серцевинки та кісточки.
- Волоські горіхи очистьте, підробіть і засипте їх у яблука.
- Яблука з медом полийте медом, на верхівку покладіть невеликий шматочок масла та трохи присипте корицею.
- Духовку розігрійте до 160-180 градусів, відправте яблука та випікайте 30 хвилин.
Пропонуємо здивувати своїх близьких незвичайними запеченими яблуками з фаршем за рецептом "Телеграфа". Поєднання солоного та солодкого стане хітом на вашому столі.