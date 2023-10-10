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Бюджетніше і швидше рецепта не знайдете: півгодини — і десерт на столі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі яблучка може приготувати навіть дитина
Такі яблучка може приготувати навіть дитина. Фото gk-press.if.ua

Вам знадобиться 4 інгредієнти та трохи часу

Запечені яблука – це смачно та корисно. Це не тільки надзвичайно смачний, але ще й корисний десерт. Їх можна запікати з сиром, згущеним молоком та горіхами, з цукром та вершковим маслом, з кленовим сиропом, з медом та родзинками або будь-якими сухофруктами.

Сьогодні разом із "Главредом" поділимося рецептом фантастичної смакоти — ми запечемо яблука з медом та корицею. Вам не потрібні будуть якісь неймовірно складні продукти, довгі "танці" біля плити — приготувати такий десерт не важко. Попри простоту, яблучка вас здивують фантастичним ароматом та неймовірним смаком. Цей десерт проситимуть навіть найпримхливіші діти.

Як приготувати запечені яблука з медом та корицею

Інгредієнти:

  • яблука — 4 шт.;
  • волоський горіх — 5 шт.;
  • масло вершкове — 30 г;
  • кориці.

Спосіб приготування:

  1. Яблука помийте, виріжте серцевинки та кісточки.
  2. Волоські горіхи очистьте, підробіть і засипте їх у яблука.
  3. Яблука з медом полийте медом, на верхівку покладіть невеликий шматочок масла та трохи присипте корицею.
  4. Духовку розігрійте до 160-180 градусів, відправте яблука та випікайте 30 хвилин.

Пропонуємо здивувати своїх близьких незвичайними запеченими яблуками з фаршем за рецептом "Телеграфа". Поєднання солоного та солодкого стане хітом на вашому столі.

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#Рецепт #Яблука #Десерт #Готуємо вдома