Справжня райська насолода: кокосовий пиріг за кілька хвилин

Такий пиріг точно підкорить і здивує гостей, які несподівано завітали в гості

Любителям кокосових солодощів обов’язково припаде до душі ця випічка. Пиріг виходить ніжним, вологим, ароматним — справжня райська насолода.

Готується кухен досить просто, а зі столу зникає за лічені хвилини. Рецептом смакоти з нами поділилися на форумі "say7".

Як приготувати кокосовий кухен?

Інгредієнти:

Тісто

яйце — 1 шт.;

кефір — 1 склянка;

цукор — 3/4 склянки;

розпушувач — 10 г;

борошно — півтори склянки.

Начинка

цукор — 3/4 склянки

кокосова стружка — 80 г;

ванільний цукор — 1 пак.

вершки 20% — 1 склянка.

Спосіб приготування:

Яйце збити з цукром. Додати кефір, перемішати. Додати борошно та розпушувач, перемішати. Тісто вилити у форму. Змішати в окремому посуді всі сухі інгредієнти для начинки. Обережно розподілити її на поверхні тіста. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин. Щоб не пригоріла кокосова стружка, за 10 хвилин від початку випічки її можна прикрити фольгою. Готовність пирога перевірити зубочисткою. Готовий пиріг ще гарячим полити вершками. Подавати в охолодженому вигляді.

А якщо ви любите кокос, рекомендуємо також приготувати кокосове печиво за рецептом "Телеграфа". Воно виходить повітряним і тане у роті.