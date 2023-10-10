Справжня райська насолода: кокосовий пиріг за кілька хвилин
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Такий пиріг точно підкорить і здивує гостей, які несподівано завітали в гості
Любителям кокосових солодощів обов’язково припаде до душі ця випічка. Пиріг виходить ніжним, вологим, ароматним — справжня райська насолода.
Готується кухен досить просто, а зі столу зникає за лічені хвилини. Рецептом смакоти з нами поділилися на форумі "say7".
Як приготувати кокосовий кухен?
Інгредієнти:
Тісто
- яйце — 1 шт.;
- кефір — 1 склянка;
- цукор — 3/4 склянки;
- розпушувач — 10 г;
- борошно — півтори склянки.
Начинка
- цукор — 3/4 склянки
- кокосова стружка — 80 г;
- ванільний цукор — 1 пак.
- вершки 20% — 1 склянка.
Спосіб приготування:
- Яйце збити з цукром.
- Додати кефір, перемішати.
- Додати борошно та розпушувач, перемішати.
- Тісто вилити у форму.
- Змішати в окремому посуді всі сухі інгредієнти для начинки.
- Обережно розподілити її на поверхні тіста.
- Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин. Щоб не пригоріла кокосова стружка, за 10 хвилин від початку випічки її можна прикрити фольгою. Готовність пирога перевірити зубочисткою.
- Готовий пиріг ще гарячим полити вершками. Подавати в охолодженому вигляді.
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