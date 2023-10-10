Навіть діти забудуть про чіпси: бюджетна хрумка закуска з лаваша

Виходить не лише смачно, але й зовсім просто

Ми розповідали, як приготувати дуже смачну смажену картоплю. Тепер ділимось рецептом чудової альтернативи магазинним чіпсам — снеків з лаваша.

Такі чіпси виходять натуральні, хрусткі, з дуже апетитною скоринкою. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

Лаваш тонкий (2 листи) — 180 г.

Яйце — 1 шт.

Сметана — 1 стол. л.

Твердий сир — 50 г.

Соняшникова олія — 1 стол. л.

Часник — 1 зубч.

Паприка — 1 чайн. л.

Сіль

Перець гострий мелений

Спосіб приготування:

Сир натираємо на дрібній тертці. Яйце збиваємо вінчиком. Заздалегідь вмикаємо духовку на 200 градусів — розігріватись. Додаємо до яєць сметану та сушену копчену паприку. Часник чистимо та подрібнюємо будь-яким зручним способом — можна пропустити через прес або натерти на дрібній тертці. До смаку солимо та перчимо. Ретельно перемішуємо суміш. Лаваш розстеляємо на робочій поверхні. Кулінарним пензликом рівномірно розподіляємо яєчну суміш по листу лаваша. Посипаємо лаваш підготовленим раніше натертим сиром. Лаваш спочатку нарізаємо на вертикальні смуги, а потім перпендикулярно. Надалі кожен квадратик, що вийшов, розрізаємо навпіл по діагоналі. У результаті вийдуть порційні трикутнички. Деко застеляємо пергаментом і змащуємо олією. Викладаємо чіпси в один шар. Випікаємо чіпси протягом 10-12 хвилин до зарум’янення сиру.

Такі чіпси ідеально підійдуть в якості закуски або снеку для перегляду фільмів. Також ми розповідали, як приготувати цікаві та оригінальні бутерброди зі шпротами.