Навіть діти забудуть про чіпси: бюджетна хрумка закуска з лаваша
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Виходить не лише смачно, але й зовсім просто
Ми розповідали, як приготувати дуже смачну смажену картоплю. Тепер ділимось рецептом чудової альтернативи магазинним чіпсам — снеків з лаваша.
Такі чіпси виходять натуральні, хрусткі, з дуже апетитною скоринкою. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- Лаваш тонкий (2 листи) — 180 г.
- Яйце — 1 шт.
- Сметана — 1 стол. л.
- Твердий сир — 50 г.
- Соняшникова олія — 1 стол. л.
- Часник — 1 зубч.
- Паприка — 1 чайн. л.
- Сіль
- Перець гострий мелений
Спосіб приготування:
- Сир натираємо на дрібній тертці. Яйце збиваємо вінчиком. Заздалегідь вмикаємо духовку на 200 градусів — розігріватись.
- Додаємо до яєць сметану та сушену копчену паприку. Часник чистимо та подрібнюємо будь-яким зручним способом — можна пропустити через прес або натерти на дрібній тертці.
- До смаку солимо та перчимо. Ретельно перемішуємо суміш.
- Лаваш розстеляємо на робочій поверхні. Кулінарним пензликом рівномірно розподіляємо яєчну суміш по листу лаваша.
- Посипаємо лаваш підготовленим раніше натертим сиром. Лаваш спочатку нарізаємо на вертикальні смуги, а потім перпендикулярно. Надалі кожен квадратик, що вийшов, розрізаємо навпіл по діагоналі. У результаті вийдуть порційні трикутнички.
- Деко застеляємо пергаментом і змащуємо олією. Викладаємо чіпси в один шар. Випікаємо чіпси протягом 10-12 хвилин до зарум’янення сиру.
Такі чіпси ідеально підійдуть в якості закуски або снеку для перегляду фільмів. Також ми розповідали, як приготувати цікаві та оригінальні бутерброди зі шпротами.