Дивовижний рецепт: дуже смачну квашену капусту можна приготувати без солі
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Капусту можна квасити навіть без солі
Ми розповідали, як смачно заквасити капусту традиційним способом. Втім, є зовсім інакші рецепти — приміром, її можна приготувати зовсім без солі.
Цей рецепт капусти — справжня знахідка для тих, хто обмежує вживання солі. Спосіб приготування дуже простий. Про нього розповіли на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- 3 кілограми капусти
- 0,5 кг кілограма моркви
- пакетик насіння кропу або кмину
Спосіб приготування:
- Шинкуємо капусту. Можна зробити це просто ножем або спеціальною шатківницею.
- Моркву чистимо, миємо, потім натираємо на великій тертці. Все змішуємо, проминаємо
- руками, щоб овочі пустили сік.
- Змішуємо з кропом або кмином. Якщо не подобається смак цих добавок, цей етап можна пропустити.
- Складаємо капусту або в банку або в емальовану каструлю. Накриваємо тарілкою та зверху ставимо гніт — наприклад, банку з водою.
- Капуста в каструлі не повинна доходити до самих країв. Інакше сік буде переливатися через край. Залишаємо так капусту на 2 дні у теплому місці.
- Потім перекладаємо продукт в банки та відправляємо у холодильник. Якщо на вулиці достатньо холодно, можна зберігати її на балконі.
Капуста виходить дуже смачна — на перший погляд і не відрізнити від солоної. Також ми розповідали, як капусту квасять німці.