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Дивовижний рецепт: дуже смачну квашену капусту можна приготувати без солі

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Дуже цікавий рецепт капусти
Дуже цікавий рецепт капусти. Фото smakotainfo.com

Капусту можна квасити навіть без солі

Ми розповідали, як смачно заквасити капусту традиційним способом. Втім, є зовсім інакші рецепти — приміром, її можна приготувати зовсім без солі.

Цей рецепт капусти — справжня знахідка для тих, хто обмежує вживання солі. Спосіб приготування дуже простий. Про нього розповіли на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

  • 3 кілограми капусти
  • 0,5 кг кілограма моркви
  • пакетик насіння кропу або кмину

Спосіб приготування:

  1. Шинкуємо капусту. Можна зробити це просто ножем або спеціальною шатківницею.
  2. Моркву чистимо, миємо, потім натираємо на великій тертці. Все змішуємо, проминаємо
  3. руками, щоб овочі пустили сік.
  4. Змішуємо з кропом або кмином. Якщо не подобається смак цих добавок, цей етап можна пропустити.
  5. Складаємо капусту або в банку або в емальовану каструлю. Накриваємо тарілкою та зверху ставимо гніт — наприклад, банку з водою.
  6. Капуста в каструлі не повинна доходити до самих країв. Інакше сік буде переливатися через край. Залишаємо так капусту на 2 дні у теплому місці.
  7. Потім перекладаємо продукт в банки та відправляємо у холодильник. Якщо на вулиці достатньо холодно, можна зберігати її на балконі.

Капуста виходить дуже смачна — на перший погляд і не відрізнити від солоної. Також ми розповідали, як капусту квасять німці.

Теги:
#Рецепт #Сіль #Капуста #Заготівля