Дивовижний рецепт: дуже смачну квашену капусту можна приготувати без солі

Капусту можна квасити навіть без солі

Ми розповідали, як смачно заквасити капусту традиційним способом. Втім, є зовсім інакші рецепти — приміром, її можна приготувати зовсім без солі.

Цей рецепт капусти — справжня знахідка для тих, хто обмежує вживання солі. Спосіб приготування дуже простий. Про нього розповіли на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

3 кілограми капусти

0,5 кг кілограма моркви

пакетик насіння кропу або кмину

Спосіб приготування:

Шинкуємо капусту. Можна зробити це просто ножем або спеціальною шатківницею. Моркву чистимо, миємо, потім натираємо на великій тертці. Все змішуємо, проминаємо руками, щоб овочі пустили сік. Змішуємо з кропом або кмином. Якщо не подобається смак цих добавок, цей етап можна пропустити. Складаємо капусту або в банку або в емальовану каструлю. Накриваємо тарілкою та зверху ставимо гніт — наприклад, банку з водою. Капуста в каструлі не повинна доходити до самих країв. Інакше сік буде переливатися через край. Залишаємо так капусту на 2 дні у теплому місці. Потім перекладаємо продукт в банки та відправляємо у холодильник. Якщо на вулиці достатньо холодно, можна зберігати її на балконі.

Капуста виходить дуже смачна — на перший погляд і не відрізнити від солоної. Також ми розповідали, як капусту квасять німці.