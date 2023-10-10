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Корисна осіння випічка: прості та яскраві кекси можна приготувати вдома

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Цікаві кексики до чаю чи кави
Цікаві кексики до чаю чи кави. Фото elle.ua

Такі капкейки можна подати улюбленим гостям

Зараз активно триває сезон гарбуза. Цей овоч настільки універсальний, що з ним можна приготувати як крем-суп, так і смачний десерт.

Рецептом смачної та корисної випічки поділились на порталі Pixelinform. Такі смачні та невигадливі капкейки приготувати зовсім нескладно.

Інгредієнти:

  • яйця – 2 шт.;
  • олія – 60 мл;
  • масло вершкове – 50 гр;
  • борошно – 200 гр;
  • розпушувач для тіста – 1 шт.;
  • вершки (33%) – 250 мл;
  • гарбузове пюре – 200 гр;
  • йогурт натуральний (кефір) – 120 мл;
  • цукор – 4 ст. л.;
  • мускатний горіх, кориця, ванілін до смаку;
  • мед – 120 мл;
  • горіхи – 100 гр;
  • ягоди – 200 гр.

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо борошно з розпушувачем. Суху масу просіюємо, додаємо в неї мускатний горіх, корицю, ванілін, цукор.
  2. В окремій великій мисці змішуємо йогурт (або кефір), мед, яйця, олію, а також готове гарбузове пюре. Коли обидві суміші стануть однорідними, перемішуємо їх у мисці.
  3. Форми для кексів змащуємо олією, викладаємо тісто. Горіхи обсмажуємо на сухій сковороді та подрібнюємо у крихту. Змішуємо горіхи з вершковим маслом та посипаємо цією сумішшю тісто.
  4. У розігрітій до 180 градусів Цельсія духовці випікаємо кекси 20-30 хвилин. Коли вони хвилин 10-15 охолонуть, можна витягати випічку з форми.
  5. Для крему змішуємо вершки з цукром та додаємо ягоди. Все збиваємо до однорідної густої маси. Прикрашаємо та подаємо.

Кекси виходять дуже ошатні, смачні. Тісто після випікання залишається яскравим і ароматним. Також ми ділились рецептом цікавого торта без випічки.

Теги:
#Рецепт #Гарбуз #Випічка #Десерт #Кекси