Корисна осіння випічка: прості та яскраві кекси можна приготувати вдома

Такі капкейки можна подати улюбленим гостям

Зараз активно триває сезон гарбуза. Цей овоч настільки універсальний, що з ним можна приготувати як крем-суп, так і смачний десерт.

Рецептом смачної та корисної випічки поділились на порталі Pixelinform. Такі смачні та невигадливі капкейки приготувати зовсім нескладно.

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

олія – 60 мл;

масло вершкове – 50 гр;

борошно – 200 гр;

розпушувач для тіста – 1 шт.;

вершки (33%) – 250 мл;

гарбузове пюре – 200 гр;

йогурт натуральний (кефір) – 120 мл;

цукор – 4 ст. л.;

мускатний горіх, кориця, ванілін до смаку;

мед – 120 мл;

горіхи – 100 гр;

ягоди – 200 гр.

Спосіб приготування:

Змішуємо борошно з розпушувачем. Суху масу просіюємо, додаємо в неї мускатний горіх, корицю, ванілін, цукор. В окремій великій мисці змішуємо йогурт (або кефір), мед, яйця, олію, а також готове гарбузове пюре. Коли обидві суміші стануть однорідними, перемішуємо їх у мисці. Форми для кексів змащуємо олією, викладаємо тісто. Горіхи обсмажуємо на сухій сковороді та подрібнюємо у крихту. Змішуємо горіхи з вершковим маслом та посипаємо цією сумішшю тісто. У розігрітій до 180 градусів Цельсія духовці випікаємо кекси 20-30 хвилин. Коли вони хвилин 10-15 охолонуть, можна витягати випічку з форми. Для крему змішуємо вершки з цукром та додаємо ягоди. Все збиваємо до однорідної густої маси. Прикрашаємо та подаємо.

Кекси виходять дуже ошатні, смачні. Тісто після випікання залишається яскравим і ароматним. Також ми ділились рецептом цікавого торта без випічки.