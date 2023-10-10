Корисна осіння випічка: прості та яскраві кекси можна приготувати вдома
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Такі капкейки можна подати улюбленим гостям
Зараз активно триває сезон гарбуза. Цей овоч настільки універсальний, що з ним можна приготувати як крем-суп, так і смачний десерт.
Рецептом смачної та корисної випічки поділились на порталі Pixelinform. Такі смачні та невигадливі капкейки приготувати зовсім нескладно.
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.;
- олія – 60 мл;
- масло вершкове – 50 гр;
- борошно – 200 гр;
- розпушувач для тіста – 1 шт.;
- вершки (33%) – 250 мл;
- гарбузове пюре – 200 гр;
- йогурт натуральний (кефір) – 120 мл;
- цукор – 4 ст. л.;
- мускатний горіх, кориця, ванілін до смаку;
- мед – 120 мл;
- горіхи – 100 гр;
- ягоди – 200 гр.
Спосіб приготування:
- Змішуємо борошно з розпушувачем. Суху масу просіюємо, додаємо в неї мускатний горіх, корицю, ванілін, цукор.
- В окремій великій мисці змішуємо йогурт (або кефір), мед, яйця, олію, а також готове гарбузове пюре. Коли обидві суміші стануть однорідними, перемішуємо їх у мисці.
- Форми для кексів змащуємо олією, викладаємо тісто. Горіхи обсмажуємо на сухій сковороді та подрібнюємо у крихту. Змішуємо горіхи з вершковим маслом та посипаємо цією сумішшю тісто.
- У розігрітій до 180 градусів Цельсія духовці випікаємо кекси 20-30 хвилин. Коли вони хвилин 10-15 охолонуть, можна витягати випічку з форми.
- Для крему змішуємо вершки з цукром та додаємо ягоди. Все збиваємо до однорідної густої маси. Прикрашаємо та подаємо.
Кекси виходять дуже ошатні, смачні. Тісто після випікання залишається яскравим і ароматним. Також ми ділились рецептом цікавого торта без випічки.