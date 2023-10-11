Просто загорніть омлет у лаваш: шикарний сніданок готується саме за цим рецептом
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Ресторанна страва із простих продуктів
Омлет – це найкращий варіант для ситного сніданку. Кожен кулінар готує його по-своєму, відповідно до своїх смаків і фантазії. Ця ситна і проста в приготуванні страва подобається практично всім.
А ось із омлетом у лаваші з ковбасою та сиром за рецептом "1 хвилина" ви взагалі забудете голод до самого обіду. Всі продукти для нього ви знайдете в холодильнику, а приготуєте таку страву за лічені хвилини. Спробуємо?
Як приготувати омлет у лаваші з ковбасою та сиром
Інгредієнти на 1 порцію:
- 1 круглий лаваш;
- 30 г вареної ковбаси;
- 20 г сиру;
- 2 яйця;
- 0,5 помідора;
- 20 мл олії;
- 10 г вершкового масла;
- сіль перець.
Спосіб приготування:
- Розбийте яйця в глибоку тарілку, злегка збийте вилкою, посоліть і поперчіть.
- Розігрійте сковороду з олією, вилийте омлет і підсмажте на середньому вогні з одного боку. Зверху накрийте його круглим лавашем і злегка притисніть до яєчної маси, переверніть омлет на сковороду лавашем вниз.
- На підсмажену сторону додайте натертий сир. Зверху на одну половину покладіть шматочки вареної ковбаси, на них – кружечки помідорів, накрийте вільною половинкою омлету з лавашем та притисніть.
- Змастіть верх шматочком вершкового масла, переверніть і теж змастіть вершковим маслом. Потримайте на сковороді ще 1-2 хвилини, покладіть на тарілку і подавайте на стіл.
До речі, лаваш ви можете також приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Ви зробите це зненацька просто.