Просто загорніть омлет у лаваш: шикарний сніданок готується саме за цим рецептом

Ресторанна страва із простих продуктів

Омлет – це найкращий варіант для ситного сніданку. Кожен кулінар готує його по-своєму, відповідно до своїх смаків і фантазії. Ця ситна і проста в приготуванні страва подобається практично всім.

А ось із омлетом у лаваші з ковбасою та сиром за рецептом "1 хвилина" ви взагалі забудете голод до самого обіду. Всі продукти для нього ви знайдете в холодильнику, а приготуєте таку страву за лічені хвилини. Спробуємо?

Як приготувати омлет у лаваші з ковбасою та сиром

Інгредієнти на 1 порцію:

1 круглий лаваш;

30 г вареної ковбаси;

20 г сиру;

2 яйця;

0,5 помідора;

20 мл олії;

10 г вершкового масла;

сіль перець.

Спосіб приготування:

Розбийте яйця в глибоку тарілку, злегка збийте вилкою, посоліть і поперчіть. Розігрійте сковороду з олією, вилийте омлет і підсмажте на середньому вогні з одного боку. Зверху накрийте його круглим лавашем і злегка притисніть до яєчної маси, переверніть омлет на сковороду лавашем вниз. На підсмажену сторону додайте натертий сир. Зверху на одну половину покладіть шматочки вареної ковбаси, на них – кружечки помідорів, накрийте вільною половинкою омлету з лавашем та притисніть. Змастіть верх шматочком вершкового масла, переверніть і теж змастіть вершковим маслом. Потримайте на сковороді ще 1-2 хвилини, покладіть на тарілку і подавайте на стіл.

До речі, лаваш ви можете також приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Ви зробите це зненацька просто.