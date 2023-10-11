Традиційний сніданок далеких фінів: для таких млинців вам сковорода не знадобиться

Такий сніданок порадує навіть гурманів

Ми любимо млинці за їхню простоту приготування та смак. Якщо ви вже куштували навіть грецькі млинці з кабачків, то настав час для експериментів.

Сьогодні ми разом зі Smak розповімо про традиційні фінські млинці — паннукакку. Їхня особливість у тому, що вони не смажаться на сковороді, а запікаються в духовці. Ці млинці порадують усіх любителів незвичайної випічки

Як приготувати паннукакку — млинці по-фінськи

Інгредієнти:

молоко — 500 мл;

борошно — 250 р.;

вершкове масло — 50 г;

яйце — 3 шт.;

цукор — 2-3 ст. л.;

сіль — щіпка.;

розпушувач — 1 ч. л.;

сир середньої жирності — 200 р.;

цукор — 1-2 ст. л.;

фруктовий джем (заморожені ягоди) — 200 г.

Спосіб приготування:

Увімкніть духовку на 200-250 градусів. Яйця збийте із цукром та щіпкою солі. У масу влийте молоко і ретельно перемішайте. Борошно змішайте з розпушувачем, насипте порціями в масу і перемішайте все до зникнення грудок. Після додайте в тісто розтоплене вершкове масло і знову все перемішайте. Деко змастіть олією або застелите пергаментом, вилийте тісто і випікайте млинець 15-20 хвилин. Готовий млинець змастіть вершковим маслом, трохи остудіть і можна подавати.

Подавати можна з джемом, вершками або медом, розрізавши млинець на шматочки. А якщо зменшити кількість цукру, у млинець можна загорнути несолодку начинку на свій смак — наприклад, фарш, гриби, овочі або сир.

Також можна розтерти кисломолочний сир з цукром, змастити цією начинкою млинець, додати ягоди та згорнути в рулет. Отриманий рулет потрібно нарізати шматочками та посипати цукровою пудрою.

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