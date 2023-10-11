Рус

Традиційний сніданок далеких фінів: для таких млинців вам сковорода не знадобиться

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Швидше цього рецепту млинців ви не знайдете
Швидше цього рецепту млинців ви не знайдете. Фото smak.ua

Такий сніданок порадує навіть гурманів

Ми любимо млинці за їхню простоту приготування та смак. Якщо ви вже куштували навіть грецькі млинці з кабачків, то настав час для експериментів.

Сьогодні ми разом зі Smak розповімо про традиційні фінські млинці — паннукакку. Їхня особливість у тому, що вони не смажаться на сковороді, а запікаються в духовці. Ці млинці порадують усіх любителів незвичайної випічки

Як приготувати паннукакку — млинці по-фінськи

Інгредієнти:

  • молоко — 500 мл;
  • борошно — 250 р.;
  • вершкове масло — 50 г;
  • яйце — 3 шт.;
  • цукор — 2-3 ст. л.;
  • сіль — щіпка.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сир середньої жирності — 200 р.;
  • цукор — 1-2 ст. л.;
  • фруктовий джем (заморожені ягоди) — 200 г.

Спосіб приготування:

  1. Увімкніть духовку на 200-250 градусів.
  2. Яйця збийте із цукром та щіпкою солі. У масу влийте молоко і ретельно перемішайте. Борошно змішайте з розпушувачем, насипте порціями в масу і перемішайте все до зникнення грудок. Після додайте в тісто розтоплене вершкове масло і знову все перемішайте.
  3. Деко змастіть олією або застелите пергаментом, вилийте тісто і випікайте млинець 15-20 хвилин. Готовий млинець змастіть вершковим маслом, трохи остудіть і можна подавати.

Подавати можна з джемом, вершками або медом, розрізавши млинець на шматочки. А якщо зменшити кількість цукру, у млинець можна загорнути несолодку начинку на свій смак — наприклад, фарш, гриби, овочі або сир.

Також можна розтерти кисломолочний сир з цукром, змастити цією начинкою млинець, додати ягоди та згорнути в рулет. Отриманий рулет потрібно нарізати шматочками та посипати цукровою пудрою.

Рекомендуємо також приготувати дораяки — пишні японські млинці за рецептом "Телеграфа". Радуйте близьких традиційними для різних країн сніданками.

Теги:
#Рецепт #Фінляндія #Сніданок #Млинці #Готуємо вдома