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Такі пельмені не соромно і на святковий стіл подати: рецепт із незвичайним соусом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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За цим рецептом вишикуються в чергу
За цим рецептом вишикуються в чергу. Фото shuba.life

Ви більше не варитимете пельмені

Пельмені це коли хочеться і м’ясного, і щось з борошном, а часу готувати немає. Це ідеальна страва для швидкого перекушування: просто дістав їх із морозилки, кинув у воду, відварив — і готове.

А якщо спробувати їх посмажити, але не просто кинути на сковороду, а з незвичайним соусом. Страва за рецептом Shuba виходить настільки смачною і незвичайною, що її можна спокійно подавати гостям на стіл. Такі пельмені оцінять навіть найдосвідченіші гурмани.

Як приготувати смажені пельмені зі сметанним соусом.

Інгредієнти на 2 порції:

  • пельмені — 350 г;
  • сир твердий — 100 г;
  • сметана 15% — 100 г;
  • холодна вода — 150 мл;
  • рослинна олія — 2 ст. л.;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Воду доведіть до кипіння, змішайте зі сметаною.
  2. Сир натріть на великій тертці.
  3. Розігрійте сковороду з олією, відправте пельмені та обсмажте їх з обох боків до золотистої скоринки.
  4. Пельмені залийте сметанним соусом та посоліть. Зробіть вогонь менше та залиште пельмені під закритою кришкою на 15 хвилин.
  5. Через вказаний час вимкніть вогонь і відразу посипте тертим сиром пельмені, залиште їх на 5 хвилин під закритою кришкою.

Подавати смажені пельмені можна з домашнім кетчупом за рецептом "Телеграфа". Ви не встанете з-за столу, доки все не з’їсте.

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#Рецепт #Пельмені #Готуємо вдома