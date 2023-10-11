Такі пельмені не соромно і на святковий стіл подати: рецепт із незвичайним соусом

Ви більше не варитимете пельмені

Пельмені це коли хочеться і м’ясного, і щось з борошном, а часу готувати немає. Це ідеальна страва для швидкого перекушування: просто дістав їх із морозилки, кинув у воду, відварив — і готове.

А якщо спробувати їх посмажити, але не просто кинути на сковороду, а з незвичайним соусом. Страва за рецептом Shuba виходить настільки смачною і незвичайною, що її можна спокійно подавати гостям на стіл. Такі пельмені оцінять навіть найдосвідченіші гурмани.

Як приготувати смажені пельмені зі сметанним соусом.

Інгредієнти на 2 порції:

пельмені — 350 г;

сир твердий — 100 г;

сметана 15% — 100 г;

холодна вода — 150 мл;

рослинна олія — 2 ст. л.;

сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Воду доведіть до кипіння, змішайте зі сметаною. Сир натріть на великій тертці. Розігрійте сковороду з олією, відправте пельмені та обсмажте їх з обох боків до золотистої скоринки. Пельмені залийте сметанним соусом та посоліть. Зробіть вогонь менше та залиште пельмені під закритою кришкою на 15 хвилин. Через вказаний час вимкніть вогонь і відразу посипте тертим сиром пельмені, залиште їх на 5 хвилин під закритою кришкою.

Подавати смажені пельмені можна з домашнім кетчупом за рецептом "Телеграфа". Ви не встанете з-за столу, доки все не з’їсте.