Такі пельмені не соромно і на святковий стіл подати: рецепт із незвичайним соусом
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Ви більше не варитимете пельмені
Пельмені це коли хочеться і м’ясного, і щось з борошном, а часу готувати немає. Це ідеальна страва для швидкого перекушування: просто дістав їх із морозилки, кинув у воду, відварив — і готове.
А якщо спробувати їх посмажити, але не просто кинути на сковороду, а з незвичайним соусом. Страва за рецептом Shuba виходить настільки смачною і незвичайною, що її можна спокійно подавати гостям на стіл. Такі пельмені оцінять навіть найдосвідченіші гурмани.
Як приготувати смажені пельмені зі сметанним соусом.
Інгредієнти на 2 порції:
- пельмені — 350 г;
- сир твердий — 100 г;
- сметана 15% — 100 г;
- холодна вода — 150 мл;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- сіль, чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Воду доведіть до кипіння, змішайте зі сметаною.
- Сир натріть на великій тертці.
- Розігрійте сковороду з олією, відправте пельмені та обсмажте їх з обох боків до золотистої скоринки.
- Пельмені залийте сметанним соусом та посоліть. Зробіть вогонь менше та залиште пельмені під закритою кришкою на 15 хвилин.
- Через вказаний час вимкніть вогонь і відразу посипте тертим сиром пельмені, залиште їх на 5 хвилин під закритою кришкою.
Подавати смажені пельмені можна з домашнім кетчупом за рецептом "Телеграфа". Ви не встанете з-за столу, доки все не з’їсте.