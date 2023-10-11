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Як перетворити звичайну печінку на делікатес: рецепт, за яким полюватимуть навіть кухарі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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У вас вийде найніжніша та найсоковитіша печінка
У вас вийде найніжніша та найсоковитіша печінка. Фото vazhnoznat.com

Вам допоможе простий, але смачний соус

Печінка – дуже корисний та смачний продукт, який можна по-різному готувати. Її можна подавати як самостійну страву або зробити смачні відбивні, котлети, салати, паштет, млинці та навіть торти. Часто, щоб позбутися гіркоти і зробити страву соковитішою, господині вимочують печінку в молоці. Однак вам більше не доведеться витрачати на це продукти, ні час.

Разом із "Важливо знати" поділимося рецептом, завдяки якому ваша печінка буде неймовірно смачною та соковитою, без специфічного присмаку. Спробуйте і ви будете здивовані.

Як приготувати печінку в гірчично-сметанному соусі

Інгредієнти :

  • 700 г будь-якої печінки;
  • 3-4 шт. цибулі;
  • 2 зубчики часнику;
  • 4 ст. л. сметани;
  • 1 ч. л. з гіркою гірчиці;
  • сіль;
  • спеції — найкраще підходять чорний мелений перець, базилік, шавлія, майоран, орегано, чебрець, чебрець або розмарин.

Спосіб приготування:

  1. Якщо печінка яловича, попередньо зніміть з неї плівку. Наріжте субпродукт на шматочки, залийте окропом і залиште на кілька хвилин — так вона не буде гірчити, у печінки не буде специфічного запаху, а виглядатиме вона в готовому вигляді набагато апетитнішою.
  2. Очищену цибулю наріжте півкільцями, обсмажте в невеликій кількості олії. Додайте трохи цукру, солі та готуйте до золотистого кольору. Після цього додайте дрібно нарізаний часник і перемішайте.
  3. Через хвилину до цибулі з часником викладіть печінку, посоліть, додайте спеції, перемішайте та тушкуйте на мінімальному вогні під закритою кришкою 3–5 хвилин.
  4. Для приготування соусу змішайте сметану і гірчицю, при необхідності додайте трохи води, посоліть і все перемішайте.
  5. Готовий соус додайте на сковороду до печінки, накрийте кришкою і тушкуйте 10-12 хвилин на повільному вогні.

Готову печінку подавайте з будь-яким гарніром, наприклад, з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного.

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#Рецепт #Печінка #Готуємо вдома