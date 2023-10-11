Як перетворити звичайну печінку на делікатес: рецепт, за яким полюватимуть навіть кухарі
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Вам допоможе простий, але смачний соус
Печінка – дуже корисний та смачний продукт, який можна по-різному готувати. Її можна подавати як самостійну страву або зробити смачні відбивні, котлети, салати, паштет, млинці та навіть торти. Часто, щоб позбутися гіркоти і зробити страву соковитішою, господині вимочують печінку в молоці. Однак вам більше не доведеться витрачати на це продукти, ні час.
Разом із "Важливо знати" поділимося рецептом, завдяки якому ваша печінка буде неймовірно смачною та соковитою, без специфічного присмаку. Спробуйте і ви будете здивовані.
Як приготувати печінку в гірчично-сметанному соусі
Інгредієнти :
- 700 г будь-якої печінки;
- 3-4 шт. цибулі;
- 2 зубчики часнику;
- 4 ст. л. сметани;
- 1 ч. л. з гіркою гірчиці;
- сіль;
- спеції — найкраще підходять чорний мелений перець, базилік, шавлія, майоран, орегано, чебрець, чебрець або розмарин.
Спосіб приготування:
- Якщо печінка яловича, попередньо зніміть з неї плівку. Наріжте субпродукт на шматочки, залийте окропом і залиште на кілька хвилин — так вона не буде гірчити, у печінки не буде специфічного запаху, а виглядатиме вона в готовому вигляді набагато апетитнішою.
- Очищену цибулю наріжте півкільцями, обсмажте в невеликій кількості олії. Додайте трохи цукру, солі та готуйте до золотистого кольору. Після цього додайте дрібно нарізаний часник і перемішайте.
- Через хвилину до цибулі з часником викладіть печінку, посоліть, додайте спеції, перемішайте та тушкуйте на мінімальному вогні під закритою кришкою 3–5 хвилин.
- Для приготування соусу змішайте сметану і гірчицю, при необхідності додайте трохи води, посоліть і все перемішайте.
- Готовий соус додайте на сковороду до печінки, накрийте кришкою і тушкуйте 10-12 хвилин на повільному вогні.
Готову печінку подавайте з будь-яким гарніром, наприклад, з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного.