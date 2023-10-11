Як перетворити звичайну печінку на делікатес: рецепт, за яким полюватимуть навіть кухарі

Вам допоможе простий, але смачний соус

Печінка – дуже корисний та смачний продукт, який можна по-різному готувати. Її можна подавати як самостійну страву або зробити смачні відбивні, котлети, салати, паштет, млинці та навіть торти. Часто, щоб позбутися гіркоти і зробити страву соковитішою, господині вимочують печінку в молоці. Однак вам більше не доведеться витрачати на це продукти, ні час.

Разом із "Важливо знати" поділимося рецептом, завдяки якому ваша печінка буде неймовірно смачною та соковитою, без специфічного присмаку. Спробуйте і ви будете здивовані.

Як приготувати печінку в гірчично-сметанному соусі

Інгредієнти :

700 г будь-якої печінки;

3-4 шт. цибулі;

2 зубчики часнику;

4 ст. л. сметани;

1 ч. л. з гіркою гірчиці;

сіль;

спеції — найкраще підходять чорний мелений перець, базилік, шавлія, майоран, орегано, чебрець, чебрець або розмарин.

Спосіб приготування:

Якщо печінка яловича, попередньо зніміть з неї плівку. Наріжте субпродукт на шматочки, залийте окропом і залиште на кілька хвилин — так вона не буде гірчити, у печінки не буде специфічного запаху, а виглядатиме вона в готовому вигляді набагато апетитнішою. Очищену цибулю наріжте півкільцями, обсмажте в невеликій кількості олії. Додайте трохи цукру, солі та готуйте до золотистого кольору. Після цього додайте дрібно нарізаний часник і перемішайте. Через хвилину до цибулі з часником викладіть печінку, посоліть, додайте спеції, перемішайте та тушкуйте на мінімальному вогні під закритою кришкою 3–5 хвилин. Для приготування соусу змішайте сметану і гірчицю, при необхідності додайте трохи води, посоліть і все перемішайте. Готовий соус додайте на сковороду до печінки, накрийте кришкою і тушкуйте 10-12 хвилин на повільному вогні.

Готову печінку подавайте з будь-яким гарніром, наприклад, з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного.