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Вам навіть гарнір не потрібно готувати: 20 хвилин — і ситна вечеря для всієї родини на столі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Цей рецепт завжди виручить
Цей рецепт завжди виручить. Фото vazhnoznat.com

Швидко, смачно та неймовірно просто

Кожен кулінар іноді ставить питання, як швидко і ситно нагодувати сім’ю. І якщо ви вже пробували куряче рагу з помідорами, час готувати тушковану капусту з м’ясом.

Для такої ситної та смачної вечері за рецептом "Важно знать" не потрібно багато часу та дорогих продуктів — досить небагато овочів та м’яса. Рецепт виручить зайнятих людей та ситно нагодує всіх!

Як приготувати тушковану капусту з морквою і м’ясом

Інгредієнти:

  • 600 г м’яса;
  • 700-800 г капусти;
  • 2 моркви;
  • 1 цибуля;
  • 400 г помідорів;
  • 2 ст. л. томатної пасти;
  • 2 лаврові листи;
  • чорний мелений перець;
  • орегано, коріандр;
  • сіль;
  • 1-2 ч. л. цукру;
  • 2 зубчики часнику;
  • зелена цибуля, петрушка;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо наріжте на порційні шматочки. Капусту наріжте тонкою соломкою, моркву подрібніть або натріть на великій тертці. Цибулю наріжте півкільцями, а зелень і часник дрібно нарубайте. Наріжте помідори, дайте настоятися — вони повинні пустити сік.
  2. На розігріту сковороду налийте трохи олії, викладіть м’ясо і додайте чорний мелений перець, орегано, коріандр та сіль. Помішуючи, смажте м’ясо приблизно 20 хвилин до готовності.
  3. До готового м’яса додайте нарізану моркву та цибулю. Все перемішайте та обсмажуйте близько 3-4 хвилин.
  4. Додайте лавровий лист, нарізану капусту, ретельно перемішайте і тушкуйте під кришкою на середньому вогні 10-15 хвилин.
  5. Коли капуста стане м’якою, посоліть, додайте помідори, томатну пасту та готуйте ще 5 хвилин.
  6. До отриманої маси додайте нарізаний часник, цукор, нарізану зелень і перемішайте. Капуста готова.

Замість томатної пасти можна використовувати помідори у власному соку, закриті за рецептом "Телеграфа". Готуйте та експериментуйте із задоволенням.

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