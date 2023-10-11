Вам навіть гарнір не потрібно готувати: 20 хвилин — і ситна вечеря для всієї родини на столі
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Швидко, смачно та неймовірно просто
Кожен кулінар іноді ставить питання, як швидко і ситно нагодувати сім’ю. І якщо ви вже пробували куряче рагу з помідорами, час готувати тушковану капусту з м’ясом.
Для такої ситної та смачної вечері за рецептом "Важно знать" не потрібно багато часу та дорогих продуктів — досить небагато овочів та м’яса. Рецепт виручить зайнятих людей та ситно нагодує всіх!
Як приготувати тушковану капусту з морквою і м’ясом
Інгредієнти:
- 600 г м’яса;
- 700-800 г капусти;
- 2 моркви;
- 1 цибуля;
- 400 г помідорів;
- 2 ст. л. томатної пасти;
- 2 лаврові листи;
- чорний мелений перець;
- орегано, коріандр;
- сіль;
- 1-2 ч. л. цукру;
- 2 зубчики часнику;
- зелена цибуля, петрушка;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
- М’ясо наріжте на порційні шматочки. Капусту наріжте тонкою соломкою, моркву подрібніть або натріть на великій тертці. Цибулю наріжте півкільцями, а зелень і часник дрібно нарубайте. Наріжте помідори, дайте настоятися — вони повинні пустити сік.
- На розігріту сковороду налийте трохи олії, викладіть м’ясо і додайте чорний мелений перець, орегано, коріандр та сіль. Помішуючи, смажте м’ясо приблизно 20 хвилин до готовності.
- До готового м’яса додайте нарізану моркву та цибулю. Все перемішайте та обсмажуйте близько 3-4 хвилин.
- Додайте лавровий лист, нарізану капусту, ретельно перемішайте і тушкуйте під кришкою на середньому вогні 10-15 хвилин.
- Коли капуста стане м’якою, посоліть, додайте помідори, томатну пасту та готуйте ще 5 хвилин.
- До отриманої маси додайте нарізаний часник, цукор, нарізану зелень і перемішайте. Капуста готова.
Замість томатної пасти можна використовувати помідори у власному соку, закриті за рецептом "Телеграфа". Готуйте та експериментуйте із задоволенням.