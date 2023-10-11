Вам навіть гарнір не потрібно готувати: 20 хвилин — і ситна вечеря для всієї родини на столі

Швидко, смачно та неймовірно просто

Кожен кулінар іноді ставить питання, як швидко і ситно нагодувати сім’ю. І якщо ви вже пробували куряче рагу з помідорами, час готувати тушковану капусту з м’ясом.

Для такої ситної та смачної вечері за рецептом "Важно знать" не потрібно багато часу та дорогих продуктів — досить небагато овочів та м’яса. Рецепт виручить зайнятих людей та ситно нагодує всіх!

Як приготувати тушковану капусту з морквою і м’ясом

Інгредієнти:

600 г м’яса;

700-800 г капусти;

2 моркви;

1 цибуля;

400 г помідорів;

2 ст. л. томатної пасти;

2 лаврові листи;

чорний мелений перець;

орегано, коріандр;

сіль;

1-2 ч. л. цукру;

2 зубчики часнику;

зелена цибуля, петрушка;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

М’ясо наріжте на порційні шматочки. Капусту наріжте тонкою соломкою, моркву подрібніть або натріть на великій тертці. Цибулю наріжте півкільцями, а зелень і часник дрібно нарубайте. Наріжте помідори, дайте настоятися — вони повинні пустити сік. На розігріту сковороду налийте трохи олії, викладіть м’ясо і додайте чорний мелений перець, орегано, коріандр та сіль. Помішуючи, смажте м’ясо приблизно 20 хвилин до готовності. До готового м’яса додайте нарізану моркву та цибулю. Все перемішайте та обсмажуйте близько 3-4 хвилин. Додайте лавровий лист, нарізану капусту, ретельно перемішайте і тушкуйте під кришкою на середньому вогні 10-15 хвилин. Коли капуста стане м’якою, посоліть, додайте помідори, томатну пасту та готуйте ще 5 хвилин. До отриманої маси додайте нарізаний часник, цукор, нарізану зелень і перемішайте. Капуста готова.

Замість томатної пасти можна використовувати помідори у власному соку, закриті за рецептом "Телеграфа". Готуйте та експериментуйте із задоволенням.