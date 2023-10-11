Жодної мороки та дорогих продуктів: ви приготуєте цей салатик за 20 хвилин

І до святкового столу, і для сімейного обіду

Коли йдеться про крабові палички, то ми завжди згадуємо про класичний салат із цим продуктом. Але ніхто не міг подумати, що страву можна приготувати по-новому.

"Гуслянка" пропонує приготувати салат із крабовими паличками та корейською морквою. Швидка у приготуванні та бюджетна справа одразу підкорить серце кожного з першої ложки.

Як приготувати салат з корейської моркви та крабових паличок

Інгредієнти:

морква по-корейськи – 200 г;

крабові палички – 200 г;

курячі яйця – 5 шт.;

свіжі огірки – 2 шт.;

майонез – для заправки салату;

сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

Відваріть курячі яйця — у вас на це піде 8-10 хвилин. Очистьте їх від шкаралупи та довільно наріжте. Моркву по-корейськи перекладіть у зручну миску. Огірки промийте і наріжте півкільцями. Крабові палички попередньо розморозьте, звільніть від целофанової обгортки та наріжте невеликими шматочками. З’єднайте всі підготовлені інгредієнти, перемішайте, заправте салат майонезом, посоліть і за бажанням можете додати улюблені спеції. Все ретельно перемішайте, розкладіть на порційні тарілки та подавайте до столу. За бажання страву можна прикрасити шматочками крабових паличок.

Моркву по-корейськи можете приготувати за рецептом "Телеграфа". Це набагато простіше, ніж ви вважаєте.