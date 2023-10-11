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Жодної мороки та дорогих продуктів: ви приготуєте цей салатик за 20 хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неймовірно смачний та простий салат
Неймовірно смачний та простий салат. Фото krainau.com

І до святкового столу, і для сімейного обіду

Коли йдеться про крабові палички, то ми завжди згадуємо про класичний салат із цим продуктом. Але ніхто не міг подумати, що страву можна приготувати по-новому.

"Гуслянка" пропонує приготувати салат із крабовими паличками та корейською морквою. Швидка у приготуванні та бюджетна справа одразу підкорить серце кожного з першої ложки.

Як приготувати салат з корейської моркви та крабових паличок

Інгредієнти:

  • морква по-корейськи – 200 г;
  • крабові палички – 200 г;
  • курячі яйця – 5 шт.;
  • свіжі огірки – 2 шт.;
  • майонез – для заправки салату;
  • сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Відваріть курячі яйця — у вас на це піде 8-10 хвилин. Очистьте їх від шкаралупи та довільно наріжте.
  2. Моркву по-корейськи перекладіть у зручну миску.
  3. Огірки промийте і наріжте півкільцями.
  4. Крабові палички попередньо розморозьте, звільніть від целофанової обгортки та наріжте невеликими шматочками.
  5. З’єднайте всі підготовлені інгредієнти, перемішайте, заправте салат майонезом, посоліть і за бажанням можете додати улюблені спеції.
  6. Все ретельно перемішайте, розкладіть на порційні тарілки та подавайте до столу. За бажання страву можна прикрасити шматочками крабових паличок.

Моркву по-корейськи можете приготувати за рецептом "Телеграфа". Це набагато простіше, ніж ви вважаєте.

Теги:
#Рецепт #Салат #Морква #Крабові палички #Готуємо вдома