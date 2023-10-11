Жодної мороки та дорогих продуктів: ви приготуєте цей салатик за 20 хвилин
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І до святкового столу, і для сімейного обіду
Коли йдеться про крабові палички, то ми завжди згадуємо про класичний салат із цим продуктом. Але ніхто не міг подумати, що страву можна приготувати по-новому.
"Гуслянка" пропонує приготувати салат із крабовими паличками та корейською морквою. Швидка у приготуванні та бюджетна справа одразу підкорить серце кожного з першої ложки.
Як приготувати салат з корейської моркви та крабових паличок
Інгредієнти:
- морква по-корейськи – 200 г;
- крабові палички – 200 г;
- курячі яйця – 5 шт.;
- свіжі огірки – 2 шт.;
- майонез – для заправки салату;
- сіль – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Відваріть курячі яйця — у вас на це піде 8-10 хвилин. Очистьте їх від шкаралупи та довільно наріжте.
- Моркву по-корейськи перекладіть у зручну миску.
- Огірки промийте і наріжте півкільцями.
- Крабові палички попередньо розморозьте, звільніть від целофанової обгортки та наріжте невеликими шматочками.
- З’єднайте всі підготовлені інгредієнти, перемішайте, заправте салат майонезом, посоліть і за бажанням можете додати улюблені спеції.
- Все ретельно перемішайте, розкладіть на порційні тарілки та подавайте до столу. За бажання страву можна прикрасити шматочками крабових паличок.
Моркву по-корейськи можете приготувати за рецептом "Телеграфа". Це набагато простіше, ніж ви вважаєте.