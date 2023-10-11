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Ці медові прянички вийдуть кращими за десерти з найдорожчих кондитерських

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Для приготування пряників змішайте все та відправте в духовку
Для приготування пряників змішайте все та відправте в духовку. Фото shuba.life

Смак дитинства на столі

Солодкий аромат по всьому будинку — перша ознака того, що тут живуть ласуни та любителі домашньої випічки. Якщо всі рецепти пирогів вже перепробувані, настав час освоювати нові.

Пам’ятаєте, у дитинстві ми дуже любили поласувати медовими пряниками? А ви знаєте, що приготувати їх удома просто? Смак цієї випічки від Shuba захопить і вас, і всіх ваших близьких. Тому беремо необхідні продукти та йдемо готувати.

Як приготувати медові пряники?

Інгредієнти на 10 порцій:

  • кефір 2,5% — 1 склянка;
  • цукор — 1 склянка;
  • яйце куряче, жовток — 2 шт.;
  • яєчний білок — 1 шт.;
  • мед — 1 ст. л.;
  • рослинна олія — 3 ст. л.;
  • сода харчова — 1 ч. л.;
  • борошно — 3.5 ст.

Для помадки:

  • яєчний білок — 1 шт.;
  • цукор — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Два жовтки та один білок збийте з медом і цукром до розчинення цукру. Отриману суміш влийте в миску з кефіром і олією, збийте все ще раз.
  2. В отриману масу частинами всипте борошно, що просіює, і замісіть некруте тісто. Розкотіть його в пласт завтовшки 1 см, за допомогою форми або склянки виріжте печиво.
  3. Деко застеліть пергаментним папером і викладіть печиво на невеликій відстані один від одного. Відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.
  4. Для приготування помадки білок збийте з цукром до його розчинення, але не до піків.
  5. Пряники дістаньте з духовки, змастіть помадкою і поверніть до духовки ще на 10 хвилин.

Готову випічку подавайте з теплим молоком або ароматною кавою за рецептом "Телеграфа". Приємного вам апетиту!

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#Рецепт #Десерт #Пряники #Готуємо вдома