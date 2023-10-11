Ці медові прянички вийдуть кращими за десерти з найдорожчих кондитерських
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Смак дитинства на столі
Солодкий аромат по всьому будинку — перша ознака того, що тут живуть ласуни та любителі домашньої випічки. Якщо всі рецепти пирогів вже перепробувані, настав час освоювати нові.
Пам’ятаєте, у дитинстві ми дуже любили поласувати медовими пряниками? А ви знаєте, що приготувати їх удома просто? Смак цієї випічки від Shuba захопить і вас, і всіх ваших близьких. Тому беремо необхідні продукти та йдемо готувати.
Як приготувати медові пряники?
Інгредієнти на 10 порцій:
- кефір 2,5% — 1 склянка;
- цукор — 1 склянка;
- яйце куряче, жовток — 2 шт.;
- яєчний білок — 1 шт.;
- мед — 1 ст. л.;
- рослинна олія — 3 ст. л.;
- сода харчова — 1 ч. л.;
- борошно — 3.5 ст.
Для помадки:
- яєчний білок — 1 шт.;
- цукор — 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Два жовтки та один білок збийте з медом і цукром до розчинення цукру. Отриману суміш влийте в миску з кефіром і олією, збийте все ще раз.
- В отриману масу частинами всипте борошно, що просіює, і замісіть некруте тісто. Розкотіть його в пласт завтовшки 1 см, за допомогою форми або склянки виріжте печиво.
- Деко застеліть пергаментним папером і викладіть печиво на невеликій відстані один від одного. Відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.
- Для приготування помадки білок збийте з цукром до його розчинення, але не до піків.
- Пряники дістаньте з духовки, змастіть помадкою і поверніть до духовки ще на 10 хвилин.
Готову випічку подавайте з теплим молоком або ароматною кавою за рецептом "Телеграфа". Приємного вам апетиту!