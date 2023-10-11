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Шоколадна глазур за цим рецептом перетворить на смачний десерт навіть звичайний хліб

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Вона лягає на випічку м’яко і не розтікається
Вона лягає на випічку м’яко і не розтікається. Фото shuba.life

Десерти будуть у сотню разів смачніші

Хто ж не любить шоколадну глазур у домашніх тортах та випічці? Підозрюємо, що таких людей не дуже багато. Ми пропонуємо зробити собі справжнє задоволення і приготувати саму шоколадну глазур.

Вона м’яко лягає блискучим шаром і не розтікається — густоту глазурі за рецептом Shuba можна регулювати на свій смак. Глазур легко намазується і не тече, застигає, але залишається м’якою.

Як приготувати шоколадну глазур для домашніх солодощів.

Інгредієнти на 8 порцій:

  • шоколад — 100 г;
  • какао-порошок — 50 г;
  • цукор — 50 г;
  • цукор ванільний — 10 г;
  • крохмаль — 20 г;
  • молоко 2,8% — 250 мл;
  • масло вершкове 73% — 50 г.

Спосіб приготування:

  1. Шоколад розламайте на маленькі шматочки.
  2. Цукор змішайте з ванільним цукром та крохмалем. В отриману суміш частинами влийте молоко. Все перемішайте в однорідну масу.
  3. Молочну суміш влийте в каструлю, додайте вершкове масло. Постійно помішуючи, нагрійте на тихому вогні — всі інгредієнти повинні змішатись і не пригоріти.
  4. Масу зніміть з вогню, додайте шоколад і розмішайте. Сюди всипте какао, знову все перемішайте і поверніть каструлю на плиту. Помішуючи, готуйте на слабкому вогні до утворення однорідної маси потрібної консистенції.

Рекомендуємо смачний десерт за рецептом "Телеграфа" разом із шоколадною глазур’ю. Заваріть улюблений чай та насолоджуйтесь!

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#Рецепт #Випічка #Глазур #Готуємо вдома