Шоколадна глазур за цим рецептом перетворить на смачний десерт навіть звичайний хліб

Десерти будуть у сотню разів смачніші

Хто ж не любить шоколадну глазур у домашніх тортах та випічці? Підозрюємо, що таких людей не дуже багато. Ми пропонуємо зробити собі справжнє задоволення і приготувати саму шоколадну глазур.

Вона м’яко лягає блискучим шаром і не розтікається — густоту глазурі за рецептом Shuba можна регулювати на свій смак. Глазур легко намазується і не тече, застигає, але залишається м’якою.

Як приготувати шоколадну глазур для домашніх солодощів.

Інгредієнти на 8 порцій:

шоколад — 100 г;

какао-порошок — 50 г;

цукор — 50 г;

цукор ванільний — 10 г;

крохмаль — 20 г;

молоко 2,8% — 250 мл;

масло вершкове 73% — 50 г.

Спосіб приготування:

Шоколад розламайте на маленькі шматочки. Цукор змішайте з ванільним цукром та крохмалем. В отриману суміш частинами влийте молоко. Все перемішайте в однорідну масу. Молочну суміш влийте в каструлю, додайте вершкове масло. Постійно помішуючи, нагрійте на тихому вогні — всі інгредієнти повинні змішатись і не пригоріти. Масу зніміть з вогню, додайте шоколад і розмішайте. Сюди всипте какао, знову все перемішайте і поверніть каструлю на плиту. Помішуючи, готуйте на слабкому вогні до утворення однорідної маси потрібної консистенції.

Рекомендуємо смачний десерт за рецептом "Телеграфа" разом із шоколадною глазур’ю. Заваріть улюблений чай та насолоджуйтесь!