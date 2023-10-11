Шоколадна глазур за цим рецептом перетворить на смачний десерт навіть звичайний хліб
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Десерти будуть у сотню разів смачніші
Хто ж не любить шоколадну глазур у домашніх тортах та випічці? Підозрюємо, що таких людей не дуже багато. Ми пропонуємо зробити собі справжнє задоволення і приготувати саму шоколадну глазур.
Вона м’яко лягає блискучим шаром і не розтікається — густоту глазурі за рецептом Shuba можна регулювати на свій смак. Глазур легко намазується і не тече, застигає, але залишається м’якою.
Як приготувати шоколадну глазур для домашніх солодощів.
Інгредієнти на 8 порцій:
- шоколад — 100 г;
- какао-порошок — 50 г;
- цукор — 50 г;
- цукор ванільний — 10 г;
- крохмаль — 20 г;
- молоко 2,8% — 250 мл;
- масло вершкове 73% — 50 г.
Спосіб приготування:
- Шоколад розламайте на маленькі шматочки.
- Цукор змішайте з ванільним цукром та крохмалем. В отриману суміш частинами влийте молоко. Все перемішайте в однорідну масу.
- Молочну суміш влийте в каструлю, додайте вершкове масло. Постійно помішуючи, нагрійте на тихому вогні — всі інгредієнти повинні змішатись і не пригоріти.
- Масу зніміть з вогню, додайте шоколад і розмішайте. Сюди всипте какао, знову все перемішайте і поверніть каструлю на плиту. Помішуючи, готуйте на слабкому вогні до утворення однорідної маси потрібної консистенції.
Рекомендуємо смачний десерт за рецептом "Телеграфа" разом із шоколадною глазур’ю. Заваріть улюблений чай та насолоджуйтесь!