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Втричі смачніше і швидше магазинного: з соусом тартар усі страви змітатимуть за секунду

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приголомшливий соус легко приготуйте вдома
Приголомшливий соус легко приготуйте вдома. Фото shuba.life

Ви не сядете їсти ні рибу, ні м’ясо без нього

Ось ви приготували улюблену запечену рибку та подаєте її до столу. Щоправда, чогось не вистачає? Ми вам підкажемо – не вистачає соусу тартар.

Тартар – це класичний рецепт соусу на основі майонезу або грецького йогурту. Приготовлений за рецептом "Главреда", він буде ідеальним доповненням і до смаженого м’яса, і до улюбленої рибки, і навіть до шаурми та картоплі. Спробувавши раз, ви не зможете більше обідати без цього смачного соусу.

Як приготувати соус тартар

Інгредієнти:

  • майонез — 1 ст.;
  • зелена цибуля та петрушка — по 10 г (можна використовувати сушену зелень);
  • солоні огірки — 25 гр;
  • петрушка — 10 гр;
  • лимонний сік — 1 ст.л;
  • гірчиця — 1 ч. л;
  • сіль та перець — до свого смаку;
  • кінза, кріп, базилік — за бажанням.

Спосіб приготування:

  1. Лимон помийте гарячою водою — так він віддасть більше соку. Видавити сік у майонез.
  2. Огірки помийте, обсушіть та наріжте огірки дрібними кубиками. Огірки можна натерти на великій тертці – у цьому випадку відіжміть зайву рідину. Разом із гірчицею відправте до майонезу, все посоліть до смаку.
  3. Зелень ретельно помийте, обсушіть і дрібно наріжте, додайте в соус, все ретельно перемішайте і подавайте.

Отримайте задоволення від риби єврейською за рецептом "Телеграфа" з соусом тартар. Насолоджуйтесь!

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#Рецепт #Соус #Готуємо вдома