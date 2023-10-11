Втричі смачніше і швидше магазинного: з соусом тартар усі страви змітатимуть за секунду
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ви не сядете їсти ні рибу, ні м’ясо без нього
Ось ви приготували улюблену запечену рибку та подаєте її до столу. Щоправда, чогось не вистачає? Ми вам підкажемо – не вистачає соусу тартар.
Тартар – це класичний рецепт соусу на основі майонезу або грецького йогурту. Приготовлений за рецептом "Главреда", він буде ідеальним доповненням і до смаженого м’яса, і до улюбленої рибки, і навіть до шаурми та картоплі. Спробувавши раз, ви не зможете більше обідати без цього смачного соусу.
Як приготувати соус тартар
Інгредієнти:
- майонез — 1 ст.;
- зелена цибуля та петрушка — по 10 г (можна використовувати сушену зелень);
- солоні огірки — 25 гр;
- петрушка — 10 гр;
- лимонний сік — 1 ст.л;
- гірчиця — 1 ч. л;
- сіль та перець — до свого смаку;
- кінза, кріп, базилік — за бажанням.
Спосіб приготування:
- Лимон помийте гарячою водою — так він віддасть більше соку. Видавити сік у майонез.
- Огірки помийте, обсушіть та наріжте огірки дрібними кубиками. Огірки можна натерти на великій тертці – у цьому випадку відіжміть зайву рідину. Разом із гірчицею відправте до майонезу, все посоліть до смаку.
- Зелень ретельно помийте, обсушіть і дрібно наріжте, додайте в соус, все ретельно перемішайте і подавайте.
Отримайте задоволення від риби єврейською за рецептом "Телеграфа" з соусом тартар. Насолоджуйтесь!