"Мімоза" з секретом і без краплі майонезу: більше не повернетеся до звичайного рецепту
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Ви не впізнаєте знайомий з дитинства салат
Салат "Мімоза" — одна з найпопулярніших страв. Класичний рецепт передбачає використання сардин у олії, картоплі, моркви, цибулі, яєць та майонезу. Однак досвідчені кулінари модифікують рецепти відповідно до смаку та фантазії.
Разом із "РБК-Україна" ми теж вирішили приготувати "Мімозу", замінивши сардини на консервований тунець. Приємний бонус для тих, хто худне і тих, хто стежить за харчуванням — ми не використовуватимемо майонез, замінивши його на м’який сир. Спробуємо?
Як приготувати салат "Мімоза" по-новому
Інгредієнти:
- консервований тунець — 2 маленькі банки або одна більше;
- яйця – 3 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- зелена цибуля – ½ пучка.;
- м’який сир – 250 г (можна використовувати сир типу Філадельфія чи Фета);
- сіль, перець – до смаку.
Спосіб приготування:
- Яйця відварюємо круто, даємо охолонути, чистимо, натираємо на дрібній тертці або подрібнюємо за допомогою вилки.
- Дістаємо з баночки тунця, подрібнюємо та змішуємо з яйцями. В отриману пасту додаємо м’який сир і ретельно перемішуємо.
- Цибулю і зелену цибулю чистимо, миємо, дуже дрібно нарізаємо, змішуємо з сирно-тунцевою пастою. Знову добре вимішуємо, при необхідності солимо і додаємо до свого смаку чорний мелений перець.
- Готовий салат викладаємо в салатник і прикрашаємо зеленню.
Якщо ви не уявляєте "Мімозу" без майонезу, пропонуємо приготувати його за рецептом "Телеграфа". Приготовлений соус вийде корисніше магазинного.