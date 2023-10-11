"Мімоза" з секретом і без краплі майонезу: більше не повернетеся до звичайного рецепту

Ви не впізнаєте знайомий з дитинства салат

Салат "Мімоза" — одна з найпопулярніших страв. Класичний рецепт передбачає використання сардин у олії, картоплі, моркви, цибулі, яєць та майонезу. Однак досвідчені кулінари модифікують рецепти відповідно до смаку та фантазії.

Разом із "РБК-Україна" ми теж вирішили приготувати "Мімозу", замінивши сардини на консервований тунець. Приємний бонус для тих, хто худне і тих, хто стежить за харчуванням — ми не використовуватимемо майонез, замінивши його на м’який сир. Спробуємо?

Як приготувати салат "Мімоза" по-новому

Інгредієнти:

консервований тунець — 2 маленькі банки або одна більше;

яйця – 3 шт.;

цибуля – 1 шт.;

зелена цибуля – ½ пучка.;

м’який сир – 250 г (можна використовувати сир типу Філадельфія чи Фета);

сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Яйця відварюємо круто, даємо охолонути, чистимо, натираємо на дрібній тертці або подрібнюємо за допомогою вилки. Дістаємо з баночки тунця, подрібнюємо та змішуємо з яйцями. В отриману пасту додаємо м’який сир і ретельно перемішуємо. Цибулю і зелену цибулю чистимо, миємо, дуже дрібно нарізаємо, змішуємо з сирно-тунцевою пастою. Знову добре вимішуємо, при необхідності солимо і додаємо до свого смаку чорний мелений перець. Готовий салат викладаємо в салатник і прикрашаємо зеленню.

Якщо ви не уявляєте "Мімозу" без майонезу, пропонуємо приготувати його за рецептом "Телеграфа". Приготовлений соус вийде корисніше магазинного.