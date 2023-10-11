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"Мімоза" з секретом і без краплі майонезу: більше не повернетеся до звичайного рецепту

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Оригінальна інтерпретація улюбленої страви
Оригінальна інтерпретація улюбленої страви. Фото 1000.menu

Ви не впізнаєте знайомий з дитинства салат

Салат "Мімоза" — одна з найпопулярніших страв. Класичний рецепт передбачає використання сардин у олії, картоплі, моркви, цибулі, яєць та майонезу. Однак досвідчені кулінари модифікують рецепти відповідно до смаку та фантазії.

Разом із "РБК-Україна" ми теж вирішили приготувати "Мімозу", замінивши сардини на консервований тунець. Приємний бонус для тих, хто худне і тих, хто стежить за харчуванням — ми не використовуватимемо майонез, замінивши його на м’який сир. Спробуємо?

Як приготувати салат "Мімоза" по-новому

Інгредієнти:

  • консервований тунець — 2 маленькі банки або одна більше;
  • яйця – 3 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • зелена цибуля – ½ пучка.;
  • м’який сир – 250 г (можна використовувати сир типу Філадельфія чи Фета);
  • сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Яйця відварюємо круто, даємо охолонути, чистимо, натираємо на дрібній тертці або подрібнюємо за допомогою вилки.
  2. Дістаємо з баночки тунця, подрібнюємо та змішуємо з яйцями. В отриману пасту додаємо м’який сир і ретельно перемішуємо.
  3. Цибулю і зелену цибулю чистимо, миємо, дуже дрібно нарізаємо, змішуємо з сирно-тунцевою пастою. Знову добре вимішуємо, при необхідності солимо і додаємо до свого смаку чорний мелений перець.
  4. Готовий салат викладаємо в салатник і прикрашаємо зеленню.

Якщо ви не уявляєте "Мімозу" без майонезу, пропонуємо приготувати його за рецептом "Телеграфа". Приготовлений соус вийде корисніше магазинного.

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#Рецепт #Салат #Мімоза #Готуємо вдома