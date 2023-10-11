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Баклажани "як шашлик": будете їсти доки не закінчаться

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Простий і швидкий рецепт закуски з баклажанів
Простий і швидкий рецепт закуски з баклажанів. Фото apelsinka.online

Готуйте цю страву відразу у великій кількості

Якщо ви любите баклажани і вже перепробували безліч рецептів, рекомендуємо спробувати приготувати цей овоч по-особливому. Закуска виходить ніжною, гостренькою та ароматною.

Цілком імовірно, що саме цей рецепт стане вашим улюбленим. А поділились ним на порталі "apelsinka"

Як приготувати закуску з баклажанів?

Інгредієнти:

  • Баклажани середнього розміру – 3 шт.
  • Рослинна олія — 2 ст. л.
  • Сіль та перець за смаком
  • Приправа для шашлику — 1 ст. л.
  • Часник — 2-3 зубчики
  • Соєвий соус — 1,5-2 ст. л.
  • Червоний гострий перець — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Довільно нарізати баклажани та скласти в миску.
  2. Додати сіль, перець, приправу для шашлику, полити олією і перемішати. Важливо, щоб спеції, сіль та олія рівномірно покрили всі шматочки.
  3. Викласти овоч на застелене пергаментом деко, розрівняти.
  4. Запікати приблизно 20 хвилин у попередньо нагрітій до 180 градусів духовці.
  5. Цибулю обсмажити, часник видавити через прес для часнику і додати їх до баклажанів.
  6. Заправити баклажани соєвим соусом і залишити маринуватися на пів години.

Якщо ви любите баклажани, рекомендуємо також приготувати теплий салат із баклажанами за рецептом "Телеграфа". Грузини люблять ласувати цим овочем саме так.

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#Закуска #Баклажан #Готуємо вдома