Баклажани "як шашлик": будете їсти доки не закінчаться

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Якщо ви любите баклажани і вже перепробували безліч рецептів, рекомендуємо спробувати приготувати цей овоч по-особливому. Закуска виходить ніжною, гостренькою та ароматною.

Цілком імовірно, що саме цей рецепт стане вашим улюбленим. А поділились ним на порталі "apelsinka"

Як приготувати закуску з баклажанів?

Інгредієнти:

Баклажани середнього розміру – 3 шт.

Рослинна олія — 2 ст. л.

Сіль та перець за смаком

Приправа для шашлику — 1 ст. л.

Часник — 2-3 зубчики

Соєвий соус — 1,5-2 ст. л.

Червоний гострий перець — за смаком

Спосіб приготування:

Довільно нарізати баклажани та скласти в миску. Додати сіль, перець, приправу для шашлику, полити олією і перемішати. Важливо, щоб спеції, сіль та олія рівномірно покрили всі шматочки. Викласти овоч на застелене пергаментом деко, розрівняти. Запікати приблизно 20 хвилин у попередньо нагрітій до 180 градусів духовці. Цибулю обсмажити, часник видавити через прес для часнику і додати їх до баклажанів. Заправити баклажани соєвим соусом і залишити маринуватися на пів години.

Якщо ви любите баклажани, рекомендуємо також приготувати теплий салат із баклажанами за рецептом "Телеграфа". Грузини люблять ласувати цим овочем саме так.