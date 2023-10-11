Баклажани "як шашлик": будете їсти доки не закінчаться
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Готуйте цю страву відразу у великій кількості
Якщо ви любите баклажани і вже перепробували безліч рецептів, рекомендуємо спробувати приготувати цей овоч по-особливому. Закуска виходить ніжною, гостренькою та ароматною.
Цілком імовірно, що саме цей рецепт стане вашим улюбленим. А поділились ним на порталі "apelsinka"
Як приготувати закуску з баклажанів?
Інгредієнти:
- Баклажани середнього розміру – 3 шт.
- Рослинна олія — 2 ст. л.
- Сіль та перець за смаком
- Приправа для шашлику — 1 ст. л.
- Часник — 2-3 зубчики
- Соєвий соус — 1,5-2 ст. л.
- Червоний гострий перець — за смаком
Спосіб приготування:
- Довільно нарізати баклажани та скласти в миску.
- Додати сіль, перець, приправу для шашлику, полити олією і перемішати. Важливо, щоб спеції, сіль та олія рівномірно покрили всі шматочки.
- Викласти овоч на застелене пергаментом деко, розрівняти.
- Запікати приблизно 20 хвилин у попередньо нагрітій до 180 градусів духовці.
- Цибулю обсмажити, часник видавити через прес для часнику і додати їх до баклажанів.
- Заправити баклажани соєвим соусом і залишити маринуватися на пів години.
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