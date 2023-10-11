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Ідеальна закуска на всі випадки життя: як самостійно замаринувати сало

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Рецепт смачного маринованого сала всього за кілька хвилин
Рецепт смачного маринованого сала всього за кілька хвилин. Фото otozhto.top

Це сало виходить надзвичайно ніжним і ароматним, та швидко зникає зі столу

Сало — це смачний і корисний продукт, багатий на жирні кислоти, які необхідні для нормального функціонування нашого організму. Не варто зловживати цим продуктом, проте інколи з'їсти кілька шматочків сала з хлібом та цибулею зайвим не буде.

Як приготувати дуже смачну закуску із салом і часником буквально за 5 хв, розповідає "Отож-то". З цим рецептом легко впорається навіть новачок.

Як замаринувати сало

Інгредієнти:

  • 1,5 кг сала
  • 12 зуб. часнику
  • 1 л води
  • 8 ст. л. солі
  • 4 лаврових листки
  • Перець горошком
  • Перець духмяний

Спосіб приготування:

  1. Воду налити в каструлю, додати сіль, перець, лавровий лист, на вогні довести до кипіння та потримати ще 5 хвилин. Залишити охолонути.
  2. Сало добре промити, висушити паперовими рушниками, нарізати невеликими шматочками.
  3. Часник почистити, розділити на зубчики. Викласти кілька шматочків у чисту суху трилітрову банку.
  4. Сало шкіркою вниз викласти шарами, перекладаючи з часником, доки вся банка не заповниться. Зверху залишити часник.
  5. Залити банки охолодженим розсолом, щільно закрити кришкою та залишити на дві доби у темному місці. А потім — ще на дві доби у холодильнику.
  6. Перед вживанням сало краще просушити паперовими серветками. А інші шматочки можна загорнути у фольгу та покласти у морозилку.

Якщо ви любите сало, рекомендуємо спробувати його засолити за рецептом "Телеграфа". Це чудовий спосіб приготувати найсмачнішу українську закуску за лічені хвилини.

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#Сало #Закуска #Готуємо вдома