Ідеальна закуска на всі випадки життя: як самостійно замаринувати сало

Це сало виходить надзвичайно ніжним і ароматним, та швидко зникає зі столу

Сало — це смачний і корисний продукт, багатий на жирні кислоти, які необхідні для нормального функціонування нашого організму. Не варто зловживати цим продуктом, проте інколи з'їсти кілька шматочків сала з хлібом та цибулею зайвим не буде.

Як приготувати дуже смачну закуску із салом і часником буквально за 5 хв, розповідає "Отож-то". З цим рецептом легко впорається навіть новачок.

Як замаринувати сало

Інгредієнти:

1,5 кг сала

12 зуб. часнику

1 л води

8 ст. л. солі

4 лаврових листки

Перець горошком

Перець духмяний

Спосіб приготування:

Воду налити в каструлю, додати сіль, перець, лавровий лист, на вогні довести до кипіння та потримати ще 5 хвилин. Залишити охолонути. Сало добре промити, висушити паперовими рушниками, нарізати невеликими шматочками. Часник почистити, розділити на зубчики. Викласти кілька шматочків у чисту суху трилітрову банку. Сало шкіркою вниз викласти шарами, перекладаючи з часником, доки вся банка не заповниться. Зверху залишити часник. Залити банки охолодженим розсолом, щільно закрити кришкою та залишити на дві доби у темному місці. А потім — ще на дві доби у холодильнику. Перед вживанням сало краще просушити паперовими серветками. А інші шматочки можна загорнути у фольгу та покласти у морозилку.

Якщо ви любите сало, рекомендуємо спробувати його засолити за рецептом "Телеграфа". Це чудовий спосіб приготувати найсмачнішу українську закуску за лічені хвилини.