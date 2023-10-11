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Близькі з'їдять до крихти: печиво з корицею нашвидкуруч

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Як приготувати печиво з корицею за пів години
Як приготувати печиво з корицею за пів години. Фото 1000.menu

М'яке розсипчасте, ароматне печиво сподобається всім домашнім

Запах кориці асоціюється з домашнім затишком, щастям та добробутом. Особливо хочеться готувати випічку з корицею холодними осінніми вечорами, коли ось-ось настане новорічна метушня…

Печиво "Земелах" з корицею — це традиційна єврейська випічка з пісочного тіста. Готується воно дуже просто, а виходить неймовірно смачним. А рецептом з нами поділилися на сайті 1000.menu.

Як приготувати печиво "Земелах"

Інгредієнти:

  • борошно — 180 г (+/- 20 г);
  • вершкове масло — 50 г;
  • сметана – 50 г;
  • цукрова пудра – 40 г;
  • ванільний цукор – 1/2 ч. л.;
  • яйце – 1 шт.;
  • цукор, кориця — для посипання.

Спосіб приготування:

  1. Розм'якшене вершкове масло розтерти з цукровою пудрою та ванільним цукром.
  2. Додати сметану, перемішати.
  3. Додати яйце, перемішати.
  4. Поступово просіяти борошно та замісити м'яке еластичне тісто. Загорнути його в харчову плівку та покласти у холодильник на 20 хвилин.
  5. На робочій поверхні розстелити пергамент.
  6. На пергаменті розкатати прямокутник з тіста товщиною 3-5 мм, обережно розрізати його на ромби.
  7. Акуратно на пергаменті перенести тісто на деко, зверху посипати сумішшю цукру з корицею.
  8. Випікати у заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці близько 15 хвилин.

А якщо ви любите корицю, то рекомендуємо приготувати повітряні булочки з цією спецією за рецептом "Телеграфа". Одним з ключових аспектів успішного приготування цих смаколиків вдома є використання найсвіжіших дріжджів, що забезпечать повітряність і смакові якості тіста.

Теги:
#Печиво #Кориця #Випічка #Готуємо вдома