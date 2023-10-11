Близькі з'їдять до крихти: печиво з корицею нашвидкуруч
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М'яке розсипчасте, ароматне печиво сподобається всім домашнім
Запах кориці асоціюється з домашнім затишком, щастям та добробутом. Особливо хочеться готувати випічку з корицею холодними осінніми вечорами, коли ось-ось настане новорічна метушня…
Печиво "Земелах" з корицею — це традиційна єврейська випічка з пісочного тіста. Готується воно дуже просто, а виходить неймовірно смачним. А рецептом з нами поділилися на сайті 1000.menu.
Як приготувати печиво "Земелах"
Інгредієнти:
- борошно — 180 г (+/- 20 г);
- вершкове масло — 50 г;
- сметана – 50 г;
- цукрова пудра – 40 г;
- ванільний цукор – 1/2 ч. л.;
- яйце – 1 шт.;
- цукор, кориця — для посипання.
Спосіб приготування:
- Розм'якшене вершкове масло розтерти з цукровою пудрою та ванільним цукром.
- Додати сметану, перемішати.
- Додати яйце, перемішати.
- Поступово просіяти борошно та замісити м'яке еластичне тісто. Загорнути його в харчову плівку та покласти у холодильник на 20 хвилин.
- На робочій поверхні розстелити пергамент.
- На пергаменті розкатати прямокутник з тіста товщиною 3-5 мм, обережно розрізати його на ромби.
- Акуратно на пергаменті перенести тісто на деко, зверху посипати сумішшю цукру з корицею.
- Випікати у заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці близько 15 хвилин.
А якщо ви любите корицю, то рекомендуємо приготувати повітряні булочки з цією спецією за рецептом "Телеграфа". Одним з ключових аспектів успішного приготування цих смаколиків вдома є використання найсвіжіших дріжджів, що забезпечать повітряність і смакові якості тіста.