Близькі з'їдять до крихти: печиво з корицею нашвидкуруч

М'яке розсипчасте, ароматне печиво сподобається всім домашнім

Запах кориці асоціюється з домашнім затишком, щастям та добробутом. Особливо хочеться готувати випічку з корицею холодними осінніми вечорами, коли ось-ось настане новорічна метушня…

Печиво "Земелах" з корицею — це традиційна єврейська випічка з пісочного тіста. Готується воно дуже просто, а виходить неймовірно смачним. А рецептом з нами поділилися на сайті 1000.menu.

Як приготувати печиво "Земелах"

Інгредієнти:

борошно — 180 г (+/- 20 г);

вершкове масло — 50 г;

сметана – 50 г;

цукрова пудра – 40 г;

ванільний цукор – 1/2 ч. л.;

яйце – 1 шт.;

цукор, кориця — для посипання.

Спосіб приготування:

Розм'якшене вершкове масло розтерти з цукровою пудрою та ванільним цукром. Додати сметану, перемішати. Додати яйце, перемішати. Поступово просіяти борошно та замісити м'яке еластичне тісто. Загорнути його в харчову плівку та покласти у холодильник на 20 хвилин. На робочій поверхні розстелити пергамент. На пергаменті розкатати прямокутник з тіста товщиною 3-5 мм, обережно розрізати його на ромби. Акуратно на пергаменті перенести тісто на деко, зверху посипати сумішшю цукру з корицею. Випікати у заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці близько 15 хвилин.

А якщо ви любите корицю, то рекомендуємо приготувати повітряні булочки з цією спецією за рецептом "Телеграфа". Одним з ключових аспектів успішного приготування цих смаколиків вдома є використання найсвіжіших дріжджів, що забезпечать повітряність і смакові якості тіста.