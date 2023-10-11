Українська страва для всієї сім’ї: рецепт соковитих полтавських січеників

Страва подібна на котлети, але дечим відрізняється

Ми розповідали, як приготувати давню українську страву — соковиті мазурики. Ще один подібний наїдок — полтавські січеники. Рецепт цей старий як світ і в будь-якій кухні світу є його аналоги — від мітболів до котлет.

На порталі smachno.ua розповіли, як приготувати класичні, традиційні полтавські січеники. Часто крім часнику в них додають ще й цибулю. Але в будь-якому випадку виходить дуже смачно.

Інгредієнти:

Яловичина — 700 г

Сало — 50-100 г

Часник — 1 зубок

Вода — 100 мл

Сіль — до смаку

Перець — до смаку

Панірувальні сухарі — 1 склянка

Олія — для смаження

Спосіб приготування:

М'ясо промиваємо, зачищаємо. Подрібнюємо за допомогою м'ясорубки або дрібно січемо ножем. Так само подрібнюємо сало. Зубчик часнику чистимо і товчемо у ступці. Все змішуємо у глибокій мисці, додаємо сіль і перець. Ретельно перемішуємо. В подрібнену масу ллємо холодну воду і вимішуємо. Суміш повинна стати однорідною. На пласку тарілку рівним шаром насипаємо панірувальні сухарі. Розігріваємо олію в сковороді. Вологими руками формуємо січеники з м'ясної маси. Густо обкочуємо в панірувальних сухарях. Смажимо на сковороді з гарячою олією. На середньому вогні готуємо приблизно по 7 хвилин з кожного боку.

Виходить дуже смачно і ситно. Січеники полтавські подаємо гарячими з будь-яким гарніром. Дуже смачно буде приготувати до них ніжне картопляне пюре.