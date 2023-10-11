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Українська страва для всієї сім’ї: рецепт соковитих полтавських січеників

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Виходить шалено смачна страва
Виходить шалено смачна страва. Фото Meta.ua

Страва подібна на котлети, але дечим відрізняється

Ми розповідали, як приготувати давню українську страву — соковиті мазурики. Ще один подібний наїдок — полтавські січеники. Рецепт цей старий як світ і в будь-якій кухні світу є його аналоги — від мітболів до котлет.

На порталі smachno.ua розповіли, як приготувати класичні, традиційні полтавські січеники. Часто крім часнику в них додають ще й цибулю. Але в будь-якому випадку виходить дуже смачно.

Інгредієнти:

  • Яловичина — 700 г
  • Сало — 50-100 г
  • Часник — 1 зубок
  • Вода — 100 мл
  • Сіль — до смаку
  • Перець — до смаку
  • Панірувальні сухарі — 1 склянка
  • Олія — для смаження

Спосіб приготування:

  1. М'ясо промиваємо, зачищаємо. Подрібнюємо за допомогою м'ясорубки або дрібно січемо ножем.
  2. Так само подрібнюємо сало. Зубчик часнику чистимо і товчемо у ступці.
  3. Все змішуємо у глибокій мисці, додаємо сіль і перець. Ретельно перемішуємо.
  4. В подрібнену масу ллємо холодну воду і вимішуємо. Суміш повинна стати однорідною.
  5. На пласку тарілку рівним шаром насипаємо панірувальні сухарі. Розігріваємо олію в сковороді.
  6. Вологими руками формуємо січеники з м'ясної маси. Густо обкочуємо в панірувальних сухарях.
  7. Смажимо на сковороді з гарячою олією. На середньому вогні готуємо приблизно по 7 хвилин з кожного боку.

Виходить дуже смачно і ситно. Січеники полтавські подаємо гарячими з будь-яким гарніром. Дуже смачно буде приготувати до них ніжне картопляне пюре.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Фарш #Котлети