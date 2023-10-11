Українська страва для всієї сім’ї: рецепт соковитих полтавських січеників
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Страва подібна на котлети, але дечим відрізняється
Ми розповідали, як приготувати давню українську страву — соковиті мазурики. Ще один подібний наїдок — полтавські січеники. Рецепт цей старий як світ і в будь-якій кухні світу є його аналоги — від мітболів до котлет.
На порталі smachno.ua розповіли, як приготувати класичні, традиційні полтавські січеники. Часто крім часнику в них додають ще й цибулю. Але в будь-якому випадку виходить дуже смачно.
Інгредієнти:
- Яловичина — 700 г
- Сало — 50-100 г
- Часник — 1 зубок
- Вода — 100 мл
- Сіль — до смаку
- Перець — до смаку
- Панірувальні сухарі — 1 склянка
- Олія — для смаження
Спосіб приготування:
- М'ясо промиваємо, зачищаємо. Подрібнюємо за допомогою м'ясорубки або дрібно січемо ножем.
- Так само подрібнюємо сало. Зубчик часнику чистимо і товчемо у ступці.
- Все змішуємо у глибокій мисці, додаємо сіль і перець. Ретельно перемішуємо.
- В подрібнену масу ллємо холодну воду і вимішуємо. Суміш повинна стати однорідною.
- На пласку тарілку рівним шаром насипаємо панірувальні сухарі. Розігріваємо олію в сковороді.
- Вологими руками формуємо січеники з м'ясної маси. Густо обкочуємо в панірувальних сухарях.
- Смажимо на сковороді з гарячою олією. На середньому вогні готуємо приблизно по 7 хвилин з кожного боку.
Виходить дуже смачно і ситно. Січеники полтавські подаємо гарячими з будь-яким гарніром. Дуже смачно буде приготувати до них ніжне картопляне пюре.