Грінки-п’ятихвилинки стануть ситним сніданком на всю родину: суперстрава з чотирьох інгредієнтів

Мабуть, одна із найпростіших страв, яку можна приготувати вранці

Ми ділились рецептом смачної та ароматної кави. Але саме сніданок дає нам відчуття насиченості і задає тон на цілий день. Розповідаємо, як приготувати його швидко.

Дуже виручать грінки із сиром. Потрібно всього чотири інгредієнти, а виходить смачно. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

батон — 1 шт.

яйця — 3 шт.

сир — 150 г

вершкове масло — 30 г

соняшникова олія

дрібка солі

Спосіб приготування:

Батон нарізаємо конвертами. Для цього ріжемо грубший шматочок і всередині прорізаємо "кишеньку", але не до кінця. Сир натираємо на тертці або ріжемо. Начиняємо сиром шматочки хліба. Розігріваємо сковороду з олією та шматочком вершкового масла. В окремій мисці збиваємо яйця з сіллю. Обмокуємо в яєчній суміші бутерброди з обох сторін. Одразу викладаємо бутерброди на гарячу сковороду. Обсмажуємо з обох сторін до золотистого кольору.

Виходить шалено смачно і просто. Зовні грінка хрумка, золотиста і вершково-солодкувата, а всередині — розплавлений сир. Також ми ділились рецептом чудового курячого рулету.