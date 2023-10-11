Грінки-п’ятихвилинки стануть ситним сніданком на всю родину: суперстрава з чотирьох інгредієнтів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Мабуть, одна із найпростіших страв, яку можна приготувати вранці
Ми ділились рецептом смачної та ароматної кави. Але саме сніданок дає нам відчуття насиченості і задає тон на цілий день. Розповідаємо, як приготувати його швидко.
Дуже виручать грінки із сиром. Потрібно всього чотири інгредієнти, а виходить смачно. Рецептом поділились на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- батон — 1 шт.
- яйця — 3 шт.
- сир — 150 г
- вершкове масло — 30 г
- соняшникова олія
- дрібка солі
Спосіб приготування:
- Батон нарізаємо конвертами. Для цього ріжемо грубший шматочок і всередині прорізаємо "кишеньку", але не до кінця.
- Сир натираємо на тертці або ріжемо. Начиняємо сиром шматочки хліба.
- Розігріваємо сковороду з олією та шматочком вершкового масла. В окремій мисці збиваємо яйця з сіллю. Обмокуємо в яєчній суміші бутерброди з обох сторін.
- Одразу викладаємо бутерброди на гарячу сковороду. Обсмажуємо з обох сторін до золотистого кольору.
Виходить шалено смачно і просто. Зовні грінка хрумка, золотиста і вершково-солодкувата, а всередині — розплавлений сир. Також ми ділились рецептом чудового курячого рулету.