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Грінки-п’ятихвилинки стануть ситним сніданком на всю родину: суперстрава з чотирьох інгредієнтів

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Всі будуть в захваті від такого сніданку Новина оновлена 11 жовтня 2023, 13:11
Всі будуть в захваті від такого сніданку. Фото food.obozrevatel.com

Мабуть, одна із найпростіших страв, яку можна приготувати вранці

Ми ділились рецептом смачної та ароматної кави. Але саме сніданок дає нам відчуття насиченості і задає тон на цілий день. Розповідаємо, як приготувати його швидко.

Дуже виручать грінки із сиром. Потрібно всього чотири інгредієнти, а виходить смачно. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

  • батон — 1 шт.
  • яйця — 3 шт.
  • сир — 150 г
  • вершкове масло — 30 г
  • соняшникова олія
  • дрібка солі

Спосіб приготування:

  1. Батон нарізаємо конвертами. Для цього ріжемо грубший шматочок і всередині прорізаємо "кишеньку", але не до кінця.
  2. Сир натираємо на тертці або ріжемо. Начиняємо сиром шматочки хліба.
  3. Розігріваємо сковороду з олією та шматочком вершкового масла. В окремій мисці збиваємо яйця з сіллю. Обмокуємо в яєчній суміші бутерброди з обох сторін.
  4. Одразу викладаємо бутерброди на гарячу сковороду. Обсмажуємо з обох сторін до золотистого кольору.

Виходить шалено смачно і просто. Зовні грінка хрумка, золотиста і вершково-солодкувата, а всередині — розплавлений сир. Також ми ділились рецептом чудового курячого рулету.

Теги:
#Рецепт #Сир #Сніданок #Грінки