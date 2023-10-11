Полум’яна консервація: ці пікантні баклажани взимку з’їдять до останньої банки

Чудовий спосіб закрити на зиму баклажани

Ми розповідали, як смачно закрити баклажани. Наступний же рецепт ідеально підійде для поціновувачів гострого перцю та пікантних смаків.

Рецептом баклажанів "Вогник" поділились на порталі smachno.ua. Можна відрегулювати полум’яний смак, додавши не найгостріший перець, або й трохи зменшивши його кількість.

Інгредієнти:

Баклажан — 5 кг

Болгарський перець — 3 кг

Гострий перець — 4–5 стручків

Часник — 250 г

Олія — 550 мл

Оцет — 200 мл

Сіль — до смаку

Цукор — 1-2 ст. л.

Спосіб приготування:

Баклажани миємо, плодоніжки видаляємо. Кожний плід ріжемо на кружальця. На широку миску встановлюємо решітку і викладаємо на неї нарізані баклажани. Просолюємо і залишаємо на 20-25 хвилин. Потім промиваємо проточною прохолодною водою. Обидва види перцю миємо, сушимо. Видаляємо плодоніжки й серцевини з насінням, нарізаємо шматочками. Часник промиваємо та чистимо. Подрібнюємо м'ясорубкою і перекладаємо у глибоку миску. Додаємо цукор та сіль, оцет і 2 ст. л. олії. Ретельно перемішуємо. У глибокому сотейнику з товстим дном нагріваємо 500 мл олії. Викладаємо туди баклажани, обсмажуємо, до м'якості. Обсмажені баклажани додаємо в овочеву суміш із перцем і часником. Ретельно перемішуємо. Баклажани в гострій суміші розкладаємо по стерилізованих банках, утрамбовуючи. Стерилізуємо заготовку у широкій каструлі з водою 40 хвилин після закипання. Герметично закриваємо.

Баклажани дійдуть до смаку приблизно за 2 тижні, тоді ж можна їх куштувати. Також ми ділились рецептом цікавого курячого рулету.