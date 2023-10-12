Гора оладок із двох яблук та одного яйця: обов’язково приготуйте такий сніданок

На сніданок збігуться всі із задоволенням

Приготувати пишні оладки на сніданок – гарна ідея! Ця смачна та ароматна страва здатна не тільки нагодувати, а й підняти вранці настрій.

Щоб ви не шукали найкращий рецепт, ми з "Бабусиними рецептами" пропонуємо приготувати яблучні оладки. Такий сніданок налаштує на активний день і зарядить енергію, а готувати їх одне задоволення. Спробуємо?

Як приготувати яблучні оладки

Інгредієнти:

яйце – 1 шт.;

цукор – 2 ст. л.;

молоко – 200 мл;

соняшникова олія – ст. л.;

борошно — 380 г;

розпушувач – 10 г;

яблука – 2 шт.

Спосіб приготування:

Яйця збиваємо віночком разом із цукровим піском до повного його розчинення. Туди ж вливаємо молоко та олію, все перемішуємо. В отриману суміш просіюємо 250 г борошна, солимо, додаємо розпушувач і замішуємо тісто. Яблука миємо, очищаємо від шкірки, тремо на маленькій тертці та додаємо в тісто. Туди ж відправляємо борошно, що залишилося, і все ретельно перемішуємо. Вимішуємо тісто і розкочуємо його в пласт завтовшки 1 см. Склянкою вирізаємо з нього круглі оладки. Розігріваємо в сковороді олію, викладаємо оладки та обсмажуємо на середньому вогні до готовності з кожного боку. За бажанням готові гарячі оладки посипаємо цукровою пудрою і подаємо на стіл.

Подавайте яблучні оладки з шоколадним кремом за рецептом "Телеграфа". Ви отримаєте справжнє задоволення!