Рецепт від турецьких кавоманів: ідеальний осінній день починається з цим напоєм
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Напевно, найпопулярнішим напоєм у світі вважається кава. Він уже не є "виключно" ранковим — ароматну каву п’ють на сніданок, обід та вечерю, на каву запрошують та призначають ділові зустрічі. Навряд чи можна уявити сучасне життя без філіжанки цього ароматного напою.
Рецептів приготування кави — неймовірна безліч: хтось зварений за допомогою кавоварки, а комусь подобається напій з найближчої кав’ярні. У каву додають вершки та цукор, мед та корицю, молоко і навіть апельсиновий сік.
Сьогодні ми разом із Shuba приготуємо традиційну турецьку каву — міцну і терпку, з фірмовою пінкою. У нього насичений, схожий на дуже густе еспресо, смак – саме тому напій часто подають зі склянкою холодної води.
Як приготувати каву по-турецьки
Інгредієнти на 2 порції:
- кава мелена — 2 ст. л.;
- холодна вода — 150 мл;
- цукор — 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- У турку налийте воду, додайте мелену турецьку каву і за бажанням цукор, перемішайте.
- Поставте турку на середній вогонь на кілька хвилин, поки кава не підніметься і почне пінитися.
- Поки напій не став кипіти, зніміть турку з вогню і відправте в порційну чашку, знімаючи пінку.
- Поверніть турку на вогонь і дайте їй знову повільно спінитися, після чого знову розлийте каву по чашках. Дайте напою настоятися та подавайте.
Рекомендуємо також приготувати каву по-єврейськи за рецептом "Телеграфа". У вас вийде чудовий напій.