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Рецепт від турецьких кавоманів: ідеальний осінній день починається з цим напоєм

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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У вас вийде густа і терпка кава
У вас вийде густа і терпка кава. Фото shuba.life

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Напевно, найпопулярнішим напоєм у світі вважається кава. Він уже не є "виключно" ранковим — ароматну каву п’ють на сніданок, обід та вечерю, на каву запрошують та призначають ділові зустрічі. Навряд чи можна уявити сучасне життя без філіжанки цього ароматного напою.

Рецептів приготування кави — неймовірна безліч: хтось зварений за допомогою кавоварки, а комусь подобається напій з найближчої кав’ярні. У каву додають вершки та цукор, мед та корицю, молоко і навіть апельсиновий сік.

Сьогодні ми разом із Shuba приготуємо традиційну турецьку каву — міцну і терпку, з фірмовою пінкою. У нього насичений, схожий на дуже густе еспресо, смак – саме тому напій часто подають зі склянкою холодної води.

Як приготувати каву по-турецьки

Інгредієнти на 2 порції:

  • кава мелена — 2 ст. л.;
  • холодна вода — 150 мл;
  • цукор — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. У турку налийте воду, додайте мелену турецьку каву і за бажанням цукор, перемішайте.
  2. Поставте турку на середній вогонь на кілька хвилин, поки кава не підніметься і почне пінитися.
  3. Поки напій не став кипіти, зніміть турку з вогню і відправте в порційну чашку, знімаючи пінку.
  4. Поверніть турку на вогонь і дайте їй знову повільно спінитися, після чого знову розлийте каву по чашках. Дайте напою настоятися та подавайте.

Рекомендуємо також приготувати каву по-єврейськи за рецептом "Телеграфа". У вас вийде чудовий напій.

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#Рецепт #Кава #Готуємо вдома