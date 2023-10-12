Від тістечка за цим рецептом за хвилину не залишиться ні крихти

Дуже просто та смачно

Більшість із нас просто обожнює солодке та не зможе встояти перед десертами. Якщо ви теж любите поласувати саме домашніми тістечками, то цей рецепт для вас.

Сьогодні ми разом з "Ідеями для завтраку та вечірі" приготуємо ароматні, ніжні бісквітні тістечка "Їжачки". Попри простоту приготування, десерт – найкращий варіант як для сімейного чаювання, так і святкового частування. Такі тістечка сподобаються і дітям, і дорослим.

Як приготувати тістечка "Їжачки"

Інгредієнти:

4 яйця;

200 г цукру;

120 мілілітрів олії;

200 мілілітрів молока;

40 г какао;

260 г борошна;

1 чайна ложка розпушувача.

Для крему:

200 грамів м’якого вершкового масла

180 г згущеного молока.

Спосіб приготування:

Для приготування бісквіта потрібно збити міксером яйця з цукром до повітряної маси. Туди ж відправити молоко та олію, все збити до однорідного стану. В отриману масу необхідно додати просіяне борошно, какао і розпушувач, перемішати лопаткою — тісто повинно вийти повітряним, однорідним і без грудочок. Деко застелити пергаментом, вилити тісто і відправити в розігріту до 180°С духовку на 30-35 хвилин. Готовий бісквіт потрібно остудити та вирізати з нього за допомогою форми невеликих кіл. З обрізків необхідно зробити крихту. Для приготування крему вершкове масло збити зі згущеним молоком, все збити міксером до повітряного крему. Один круг бісквіта змастити кремом, накрити другим і злегка притиснути. Отримане тістечко змастити згори та з боків кремом, обваляти в бісквітній крихті та прибрати в холодильник на 1-2 години для стабілізації.

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