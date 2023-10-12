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Навіщо курку тушкувати в молоці: один трюк допоможе приготувати ідеальну вечерю

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Таке м’ясо виходить незвичайним та ніжним
Таке м’ясо виходить незвичайним та ніжним. Фото vkusnoo.com.ua

Несподівана хитрість призведе до приголомшливого результату

Улюблену курочку ми звикли готувати по-різному. Ми смажимо її за єврейським рецептом, тушкуємо в сметані чи вершках. Виявляється, м’ясо також добре "дружить" з молоком. Така страва популярна в США, її також готують грузини та знамениті кухарі.

Тушити м’ясо в молоці нам пропонує Foodoboz. Приготовлена таким чином курочка виходить ніжною та з незвичайною ноткою.

Як приготувати тушковану курку в молоці.

Інгредієнти:

  • курка — 1,5 кг;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • перець чорний мелений — 1 ч. л.;
  • гірчиця (готова) — 1,5 ч. л.;
  • пшеничне борошно — 1 ст.;
  • куркума — 1 ч. л.;
  • рослинна олія — 50 мл;
  • масло вершкове — 1 ст. л.;
  • молоко — 600 мл;
  • базилік, сіль, зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Курку миємо та розрізаємо на порційні шматки, додаємо до м’яса паприку, чорний мелений перець, сіль та 2 ч. л. гірчиці. Все перемішуємо, залишаємо на півгодини, щоб м’ясо промаринували.
  2. У глибокій тарілці ретельно перемішуємо борошно з куркумою,
  3. Розігріваємо сковороду з олією, додаємо вершкове масло.
  4. Курку обвалюємо в суміші борошна з куркумою та обсмажуємо на середньому вогні до появи скоринки.
  5. У молоко додаємо щіпку солі та чайну ложку сухого базиліка, вливаємо це молоко у сковорідку. Солимо до смаку і доводимо суміш до кипіння, після чого тушкуємо на мінімальному вогні під кришкою 30-40 хвилин.

Готову страву посипаємо свіжою зеленню та подаємо з будь-яким гарніром за рецептом "Телеграфа". Смачного.

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#Рецепт #Молоко #Курка #Готуємо вдома