Навіщо курку тушкувати в молоці: один трюк допоможе приготувати ідеальну вечерю
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Несподівана хитрість призведе до приголомшливого результату
Улюблену курочку ми звикли готувати по-різному. Ми смажимо її за єврейським рецептом, тушкуємо в сметані чи вершках. Виявляється, м’ясо також добре "дружить" з молоком. Така страва популярна в США, її також готують грузини та знамениті кухарі.
Тушити м’ясо в молоці нам пропонує Foodoboz. Приготовлена таким чином курочка виходить ніжною та з незвичайною ноткою.
Як приготувати тушковану курку в молоці.
Інгредієнти:
- курка — 1,5 кг;
- паприка — 1 ч. л.;
- перець чорний мелений — 1 ч. л.;
- гірчиця (готова) — 1,5 ч. л.;
- пшеничне борошно — 1 ст.;
- куркума — 1 ч. л.;
- рослинна олія — 50 мл;
- масло вершкове — 1 ст. л.;
- молоко — 600 мл;
- базилік, сіль, зелень — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Курку миємо та розрізаємо на порційні шматки, додаємо до м’яса паприку, чорний мелений перець, сіль та 2 ч. л. гірчиці. Все перемішуємо, залишаємо на півгодини, щоб м’ясо промаринували.
- У глибокій тарілці ретельно перемішуємо борошно з куркумою,
- Розігріваємо сковороду з олією, додаємо вершкове масло.
- Курку обвалюємо в суміші борошна з куркумою та обсмажуємо на середньому вогні до появи скоринки.
- У молоко додаємо щіпку солі та чайну ложку сухого базиліка, вливаємо це молоко у сковорідку. Солимо до смаку і доводимо суміш до кипіння, після чого тушкуємо на мінімальному вогні під кришкою 30-40 хвилин.
Готову страву посипаємо свіжою зеленню та подаємо з будь-яким гарніром за рецептом "Телеграфа". Смачного.