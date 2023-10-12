Навіщо курку тушкувати в молоці: один трюк допоможе приготувати ідеальну вечерю

Несподівана хитрість призведе до приголомшливого результату

Улюблену курочку ми звикли готувати по-різному. Ми смажимо її за єврейським рецептом, тушкуємо в сметані чи вершках. Виявляється, м’ясо також добре "дружить" з молоком. Така страва популярна в США, її також готують грузини та знамениті кухарі.

Тушити м’ясо в молоці нам пропонує Foodoboz. Приготовлена таким чином курочка виходить ніжною та з незвичайною ноткою.

Як приготувати тушковану курку в молоці.

Інгредієнти:

курка — 1,5 кг;

паприка — 1 ч. л.;

перець чорний мелений — 1 ч. л.;

гірчиця (готова) — 1,5 ч. л.;

пшеничне борошно — 1 ст.;

куркума — 1 ч. л.;

рослинна олія — 50 мл;

масло вершкове — 1 ст. л.;

молоко — 600 мл;

базилік, сіль, зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Курку миємо та розрізаємо на порційні шматки, додаємо до м’яса паприку, чорний мелений перець, сіль та 2 ч. л. гірчиці. Все перемішуємо, залишаємо на півгодини, щоб м’ясо промаринували. У глибокій тарілці ретельно перемішуємо борошно з куркумою, Розігріваємо сковороду з олією, додаємо вершкове масло. Курку обвалюємо в суміші борошна з куркумою та обсмажуємо на середньому вогні до появи скоринки. У молоко додаємо щіпку солі та чайну ложку сухого базиліка, вливаємо це молоко у сковорідку. Солимо до смаку і доводимо суміш до кипіння, після чого тушкуємо на мінімальному вогні під кришкою 30-40 хвилин.

Готову страву посипаємо свіжою зеленню та подаємо з будь-яким гарніром за рецептом "Телеграфа". Смачного.