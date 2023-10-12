Варена ковбаса за цим рецептом вийде в сто разів корисніше і дешевше за магазинну

Ідеально для бутербродів та салатів

Хто ж не любить поласувати смачною вареною ковбаскою? З нею виходять смачні бутерброди, це один із головних інгредієнтів для приготування улюбленого олів’є.

Безперечно, вибір ковбас у магазинах досить великий, але для якісної вареної ковбаси потрібні чималі гроші. Якщо не хочеться купувати дешевий продукт, можна зробити його самому. До того ж за рецептом mil_alexx це не складно.

Як приготувати варену ковбасу

Інгредієнти:

1200 г курячих четвертин;

1 цибулина;

1 морква;

сіль (краще нітритна), перець горошком, 2 лаврові листки, мускат, мелений коріандр, сушений часник;

60 мл соку з червоного буряка;

40-50 г сухого молока;

300+100 мл бульйону;

25 г желатину.

Спосіб приготування:

У каструлю складаємо курку, розрізану цибулину та морквину. Все солимо, додаємо перець горошком та лавровий лист. Заливаємо водою та варимо на маленькому вогні близько 2 годин. Бульйон проціджуємо через сито і відставляємо убік, оскільки він ще знадобиться. Для бурякового соку натираємо на тертці буряки та вичавлюємо через марлю сік. Відокремлюємо м’ясо та шкірку від кісточки, додаємо бульйон, буряковий сік, сіль, сушений часник, мускат, мелений коріандр та сухе молоко. Все ретельно перебиваємо блендером до однорідного стану. Маса має виглядати як ніжне пюре. Желатин змішуємо зі 100 мл бульйону, даємо йому набрякнути, розтоплюємо та відправляємо у суміш. Все ретельно перемішуємо, переливаємо у зручну форму (наприклад, пластикову пляшку) і відправляємо на 2 години в холодильник.

Раніше ми розповідали, як правильно вибрати ковбасу. Ви принесете додому найкращий продукт.