Більше дерунів на тарілку: один інгредієнт – і страву їстиме кілограмами
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Оближуть тарілку навіть капризулі
Золотисті дерунии зі сметаною – одна з найулюбленіших серед українців страв із картоплі. Ми любимо їх за хрумкість та неймовірний смак. Рецептів їх неймовірна кількість. Сьогодні ми вирішили вас здивувати та приготувати деруни… з картоплі та гарбуза.
Ви просто не зможете відмовитися від обсмажених до ідеального золотистого кольору дерунів за рецептом Shuba. Ця страва з простих інгредієнтів виходить настільки фантастичною на смак, що їх можна готувати знову і знову.
Як приготувати гарбузово-картопляні деруни
Інгредієнти на 8 порцій:
- картопля — 1 кг;
- гарбуз — 400 г;
- яйця курячі — 1 шт.;
- борошно пшеничне — 30 г;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль до свого смаку;
- олія соняшникова — 80 мл.
Спосіб приготування:
- Картоплю, цибулю та гарбуз очистьте і помийте. З гарбуза виберіть насіння.
- Картоплю та цибулю натріть на дрібній тертці, а гарбуз на великій. Все змішайте, до отриманої маси додайте яйце, борошно, сіль і все ретельно перемішайте.
- Сковороду з олією розігрійте і викладете ложкою масу як на оладки. Деруни обсмажте з обох боків до рум’яності.
Подавайте деруни гарячими із домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!