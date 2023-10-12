Більше дерунів на тарілку: один інгредієнт – і страву їстиме кілограмами

Оближуть тарілку навіть капризулі

Золотисті дерунии зі сметаною – одна з найулюбленіших серед українців страв із картоплі. Ми любимо їх за хрумкість та неймовірний смак. Рецептів їх неймовірна кількість. Сьогодні ми вирішили вас здивувати та приготувати деруни… з картоплі та гарбуза.

Ви просто не зможете відмовитися від обсмажених до ідеального золотистого кольору дерунів за рецептом Shuba. Ця страва з простих інгредієнтів виходить настільки фантастичною на смак, що їх можна готувати знову і знову.

Як приготувати гарбузово-картопляні деруни

Інгредієнти на 8 порцій:

картопля — 1 кг;

гарбуз — 400 г;

яйця курячі — 1 шт.;

борошно пшеничне — 30 г;

цибуля — 1 шт.;

сіль до свого смаку;

олія соняшникова — 80 мл.

Спосіб приготування:

Картоплю, цибулю та гарбуз очистьте і помийте. З гарбуза виберіть насіння. Картоплю та цибулю натріть на дрібній тертці, а гарбуз на великій. Все змішайте, до отриманої маси додайте яйце, борошно, сіль і все ретельно перемішайте. Сковороду з олією розігрійте і викладете ложкою масу як на оладки. Деруни обсмажте з обох боків до рум’яності.

Подавайте деруни гарячими із домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!