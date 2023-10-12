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Більше дерунів на тарілку: один інгредієнт – і страву їстиме кілограмами

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Хрустіть із задоволенням і користю
Хрустіть із задоволенням і користю. Фото shuba.life

Оближуть тарілку навіть капризулі

Золотисті дерунии зі сметаною – одна з найулюбленіших серед українців страв із картоплі. Ми любимо їх за хрумкість та неймовірний смак. Рецептів їх неймовірна кількість. Сьогодні ми вирішили вас здивувати та приготувати деруни… з картоплі та гарбуза.

Ви просто не зможете відмовитися від обсмажених до ідеального золотистого кольору дерунів за рецептом Shuba. Ця страва з простих інгредієнтів виходить настільки фантастичною на смак, що їх можна готувати знову і знову.

Як приготувати гарбузово-картопляні деруни

Інгредієнти на 8 порцій:

  • картопля — 1 кг;
  • гарбуз — 400 г;
  • яйця курячі — 1 шт.;
  • борошно пшеничне — 30 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль до свого смаку;
  • олія соняшникова — 80 мл.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю, цибулю та гарбуз очистьте і помийте. З гарбуза виберіть насіння.
  2. Картоплю та цибулю натріть на дрібній тертці, а гарбуз на великій. Все змішайте, до отриманої маси додайте яйце, борошно, сіль і все ретельно перемішайте.
  3. Сковороду з олією розігрійте і викладете ложкою масу як на оладки. Деруни обсмажте з обох боків до рум’яності.

Подавайте деруни гарячими із домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Рецепт #Гарбуз #Деруни #Готуємо вдома