Соковитішої закуски не буває: просто додайте секретний інгредієнт до м'яса
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Страва готується дуже швидко і миттю зникає з тарілки
Курячі нагетси — популярна страва у багатьох ресторанах, кафе та мережах фаст-фуду. Ці смачні шматочки м'яса можна легко приготувати вдома, додавши секретний інгредієнт.
Так, ви не лише будете впевнені у якості складових, але й зможете приготувати цілу гору нагетсів! Курочка за таким рецептом виходить соковитою всередині з хрусткою скоринкою зовні. А рецептом з нами поділилися на порталі "apelsinka".
Як приготувати соковиті нагетси
Інгредієнти:
- Куряче філе — 900 г
- Крохмаль – 1 ч. л.
- Сода – 0,5 ч. л.
- Сік лимона – 1 ст. л.
- Сіль
- Борошно (для панірування)
- Спеції до смаку
Спосіб приготування:
- Куряче філе нарізати на шматочки середнього розміру та викласти їх у посудину. Посолити, додати соду, ретельно перемішати.
- Полити м'ясо лимонним соком, додати крохмаль, знову перемішати та залишити на 20 хвилин. Саме завдяки соді з лимоном структура м'яса дещо змінюється – воно стає ніжним та соковитим. Крохмаль же втримує цю соковитість всередині, при цьому створюючи хрумку та апетитну скоринку.
- Обваляти шматочки філе в борошні, за бажання додавши до нього улюблені спеції, і викласти їх на сковороду з розігрітим маслом.
- Обсмажити з обох боків до гарної рум'яної скоринки. Потім викласти на паперовий рушник.
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