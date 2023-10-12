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Соковитішої закуски не буває: просто додайте секретний інгредієнт до м'яса

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Простий рецепт приготування курячого філе з грудки, яка виходить ніжною та соковитою
Простий рецепт приготування курячого філе з грудки, яка виходить ніжною та соковитою. Фото nyam-nyam-5.com

Страва готується дуже швидко і миттю зникає з тарілки

Курячі нагетси — популярна страва у багатьох ресторанах, кафе та мережах фаст-фуду. Ці смачні шматочки м'яса можна легко приготувати вдома, додавши секретний інгредієнт.

Так, ви не лише будете впевнені у якості складових, але й зможете приготувати цілу гору нагетсів! Курочка за таким рецептом виходить соковитою всередині з хрусткою скоринкою зовні. А рецептом з нами поділилися на порталі "apelsinka".

Як приготувати соковиті нагетси

Інгредієнти:

  • Куряче філе — 900 г
  • Крохмаль – 1 ч. л.
  • Сода – 0,5 ч. л.
  • Сік лимона – 1 ст. л.
  • Сіль
  • Борошно (для панірування)
  • Спеції до смаку

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе нарізати на шматочки середнього розміру та викласти їх у посудину. Посолити, додати соду, ретельно перемішати.
  2. Полити м'ясо лимонним соком, додати крохмаль, знову перемішати та залишити на 20 хвилин. Саме завдяки соді з лимоном структура м'яса дещо змінюється – воно стає ніжним та соковитим. Крохмаль же втримує цю соковитість всередині, при цьому створюючи хрумку та апетитну скоринку.
  3. Обваляти шматочки філе в борошні, за бажання додавши до нього улюблені спеції, і викласти їх на сковороду з розігрітим маслом.
  4. Обсмажити з обох боків до гарної рум'яної скоринки. Потім викласти на паперовий рушник.

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Теги:
#Закуска #Готуємо вдома #Нагетси #Куряче філе