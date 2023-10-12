Соковитішої закуски не буває: просто додайте секретний інгредієнт до м'яса

Страва готується дуже швидко і миттю зникає з тарілки

Курячі нагетси — популярна страва у багатьох ресторанах, кафе та мережах фаст-фуду. Ці смачні шматочки м'яса можна легко приготувати вдома, додавши секретний інгредієнт.

Так, ви не лише будете впевнені у якості складових, але й зможете приготувати цілу гору нагетсів! Курочка за таким рецептом виходить соковитою всередині з хрусткою скоринкою зовні. А рецептом з нами поділилися на порталі "apelsinka".

Як приготувати соковиті нагетси

Інгредієнти:

Куряче філе — 900 г

Крохмаль – 1 ч. л.

Сода – 0,5 ч. л.

Сік лимона – 1 ст. л.

Сіль

Борошно (для панірування)

Спеції до смаку

Спосіб приготування:

Куряче філе нарізати на шматочки середнього розміру та викласти їх у посудину. Посолити, додати соду, ретельно перемішати. Полити м'ясо лимонним соком, додати крохмаль, знову перемішати та залишити на 20 хвилин. Саме завдяки соді з лимоном структура м'яса дещо змінюється – воно стає ніжним та соковитим. Крохмаль же втримує цю соковитість всередині, при цьому створюючи хрумку та апетитну скоринку. Обваляти шматочки філе в борошні, за бажання додавши до нього улюблені спеції, і викласти їх на сковороду з розігрітим маслом. Обсмажити з обох боків до гарної рум'яної скоринки. Потім викласти на паперовий рушник.

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