Пиріг просто тане у роті: смачна випічка на сковороді за 5 хвилин

Повітряний яблучний пиріг сподобається кожному

У сезон яблук домашня випічка готується переважно з цими фруктами. Класична шарлотка — поза конкуренцією, проте, якщо хочеться спробувати щось новеньке і щоб готувалося швидко, пропонуємо приготувати пиріг на сковороді.

Для замісу тіста вам знадобиться всього 5 хвилин, а сама випічка порадує смакові рецептори. Рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "apelsinka".

Як приготувати яблучний пиріг на сковороді

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.

цукор — 3-5 ст. л.

ванільний цукор — 1 ч. л.

дрібка солі

йогурт чи сметана — 3 ст. л.

олія — 2 ст. л.

борошно — 1 склянка (250 мл або 160 г)

розпушувач тіста — 2 ч. л.

яблука — 3 шт.

вершкове масло — 10 г

Спосіб приготування:

У глибокій мисці збийте яйця (великі або середні), додайте цукор, ванільний цукор, сіль. Ретельно перемішайте. Додайте сметану та олію, перемішайте. Просійте борошно та додайте розпушувач, перемішайте. Яблука наріжте на дрібні шматочки, додайте до тіста. Змастіть сковороду діаметром 26 см вершковим маслом і вилийте тісто з начинкою, рівномірно розподіляючи його по дну. Випікайте пиріг на мінімальному вогні близько 30-40 хвилин, накривши кришкою сковороду. Переверніть пиріг на інший бік і допікайте ще 5-10 хвилин. Посипте готовий виріб цукровою пудрою та розділіть на порції.

А якщо ви любите яблучну випічку рекомендуємо також приготувати яблучні пончики за рецептом "Телеграфа". Ця смакота — гідна альтернатива навіть улюбленій шарлотці.