Пиріг просто тане у роті: смачна випічка на сковороді за 5 хвилин
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Повітряний яблучний пиріг сподобається кожному
У сезон яблук домашня випічка готується переважно з цими фруктами. Класична шарлотка — поза конкуренцією, проте, якщо хочеться спробувати щось новеньке і щоб готувалося швидко, пропонуємо приготувати пиріг на сковороді.
Для замісу тіста вам знадобиться всього 5 хвилин, а сама випічка порадує смакові рецептори. Рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "apelsinka".
Як приготувати яблучний пиріг на сковороді
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.
- цукор — 3-5 ст. л.
- ванільний цукор — 1 ч. л.
- дрібка солі
- йогурт чи сметана — 3 ст. л.
- олія — 2 ст. л.
- борошно — 1 склянка (250 мл або 160 г)
- розпушувач тіста — 2 ч. л.
- яблука — 3 шт.
- вершкове масло — 10 г
Спосіб приготування:
- У глибокій мисці збийте яйця (великі або середні), додайте цукор, ванільний цукор, сіль. Ретельно перемішайте.
- Додайте сметану та олію, перемішайте.
- Просійте борошно та додайте розпушувач, перемішайте.
- Яблука наріжте на дрібні шматочки, додайте до тіста.
- Змастіть сковороду діаметром 26 см вершковим маслом і вилийте тісто з начинкою, рівномірно розподіляючи його по дну.
- Випікайте пиріг на мінімальному вогні близько 30-40 хвилин, накривши кришкою сковороду.
- Переверніть пиріг на інший бік і допікайте ще 5-10 хвилин.
- Посипте готовий виріб цукровою пудрою та розділіть на порції.
А якщо ви любите яблучну випічку рекомендуємо також приготувати яблучні пончики за рецептом "Телеграфа". Ця смакота — гідна альтернатива навіть улюбленій шарлотці.