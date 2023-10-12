Солодощі, які врятують ваш ранок: яблучний млинець, від якого у захваті німці

Чудова страва не лише для сніданку

Ми розповідали, як приготувати класичні тоненькі млинці дуже смачно. Це традиційна страва, звична нам, і вона має свої аналоги в багатьох кухнях світу. Скажімо, в Німеччині люблять яблучний млинець.

Секрет цього рецепту у тому, що млинець, по суті, один. Яблука для нього обсмажуються на вершковому маслі з додаванням цукру, кориці та лимонного соку. Рецептом поділились на порталі "Сьогодні".

Інгредієнти:

100 г пшеничного борошна;

1 ст. л. цукру;

1/2 ч. л. солі;

2 яйця;

3/4 склянки грецького йогурту (жирного);

1 ч. л. ванільного цукру.

Для яблук:

2 шт. великих яблук;

50 г цукру;

2 ст. л. вершкового масла,

1/4 ч. л. кориці;

1 ч. л. соку лимона.

Спосіб приготування:

Одразу розігріваємо духовку до 200 градусів. З'єднуємо сухі інгредієнти для тіста. Додаємо до них вологі інгредієнти та ретельно перемішуємо. Відкладаємо. Два великі яблука чистимо від серцевини та нарізаємо скибочками. Обсмажуємо яблука з цукром та корицею на вершковому маслі. Готуємо близько 8 хвилин. Найкраще це робити у чавунній сковороді з товстим дном. Знімаємо сковороду з вогню, додаємо лимонний сік, перемішуємо. Виливаємо тісто по краях сковороди, а потім на яблука. Випікаємо у цій же сковороді приблизно 15 хвилин. Ознака готовності — краї піднімуться, а центр стане золотавим.

Готовий млинець можна посипати цукровою пудрою. Також ми розповідали, як приготувати сливовий пиріг.