Солодощі, які врятують ваш ранок: яблучний млинець, від якого у захваті німці
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Чудова страва не лише для сніданку
Ми розповідали, як приготувати класичні тоненькі млинці дуже смачно. Це традиційна страва, звична нам, і вона має свої аналоги в багатьох кухнях світу. Скажімо, в Німеччині люблять яблучний млинець.
Секрет цього рецепту у тому, що млинець, по суті, один. Яблука для нього обсмажуються на вершковому маслі з додаванням цукру, кориці та лимонного соку. Рецептом поділились на порталі "Сьогодні".
Інгредієнти:
- 100 г пшеничного борошна;
- 1 ст. л. цукру;
- 1/2 ч. л. солі;
- 2 яйця;
- 3/4 склянки грецького йогурту (жирного);
- 1 ч. л. ванільного цукру.
Для яблук:
- 2 шт. великих яблук;
- 50 г цукру;
- 2 ст. л. вершкового масла,
- 1/4 ч. л. кориці;
- 1 ч. л. соку лимона.
Спосіб приготування:
- Одразу розігріваємо духовку до 200 градусів. З'єднуємо сухі інгредієнти для тіста. Додаємо до них вологі інгредієнти та ретельно перемішуємо. Відкладаємо.
- Два великі яблука чистимо від серцевини та нарізаємо скибочками. Обсмажуємо яблука з цукром та корицею на вершковому маслі.
- Готуємо близько 8 хвилин. Найкраще це робити у чавунній сковороді з товстим дном.
- Знімаємо сковороду з вогню, додаємо лимонний сік, перемішуємо. Виливаємо тісто по краях сковороди, а потім на яблука.
- Випікаємо у цій же сковороді приблизно 15 хвилин. Ознака готовності — краї піднімуться, а центр стане золотавим.
Готовий млинець можна посипати цукровою пудрою. Також ми розповідали, як приготувати сливовий пиріг.