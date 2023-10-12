Неймовірно смачний та ніжний салат: гості з’їдять його разом із тарілкою

Ця закуска стане хітом на святковому столі

Ми розповідали, як до свята приготувати смачний курячий рулет. Звісно, жодне застілля не обходиться без салатів.

Разом із порталом "Школа Життя" розповідаємо, як приготувати ніжний салат з червоною рибою та огірком. Салатниця з ним завжди закінчується першою.

Інгредієнти:

Червона риба слабо солона – 250 г

Свіжий огірок – 200 г (2 шт)

Яйце – 3 шт

Сметана – 3 ст. л.

Гірчиця – 0,5 ч. л.

Кріп, зелена цибуля – до смаку

Спосіб приготування:

Свіжий огірок чистимо (завдяки цьому кроку салат буде ніжніший. Нарізаємо кубиком. Яйця відварюємо і теж нарізаємо кубиком, як і філе слабосоленої червоної риби. Можна збирати салат. У миску викладаємо огірки, яйця, червону рибу. Додаємо дрібно покришену зелень кропу, за бажанням можна додати зелену цибулю. Для заправки до 3 столових ложок сметани додаємо половину чайної ложки гірчиці. Все перемішуємо до однорідності. Солити заправку додатково не потрібно, адже риба вже солона. Додаємо заправку в салат, перемішуємо і відразу можна подавати до столу.

Найкраще змішувати салат з заправкою безпосередньо перед подачею — тоді він залишиться ніжним. Також ми розповідали, як із рульки приготувати шинку.