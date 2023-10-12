Як краплі дощу: такі галушки з цибулькою готують у Ліхтенштейні — швидкий бюджетний рецепт

Чудова страва, яка швидко готується

Чудові полтавські галушки — ситна страва, знайома багатьом з дитинства. Її аналоги є в багатьох країнах. Приміром, у Ліхтенштейні галушки готують особливі — маленькі, схожі на краплі дощу. Їх можна приготувати вдома.

Такі галушки потрапляють в окріп через шумівку або друшляк. Як приготувати галушки з сиром і карамелізованою цибулею розповіли на порталі "Сьогодні".

Інгредієнти:

борошно – 300 г;

яйця – 2 шт.;

тепла вода – 125 мл;

твердий сир – 200 г;

сіль;

цибуля – 3 шт. великих;

топлене або звичайне вершкове масло.

Спосіб приготування:

Просіюємо борошно, додаємо 2 чайні ложки солі. Перемішуємо. Збиваємо яйця з водою. Поєднуємо обидві суміші, замішуємо тісто. Накриваємо та залишаємо на 20 хвилин. Цибулю нарізаємо на тонкі півкільця і обсмажуємо на сковороді з невеликою кількістю олії. Вона повинна набути карамельного кольору. У велику каструлю наливаємо воду, доводимо до кипіння. Додаємо зовсім трохи солі. Пропускаємо тісто через друшляк або шумівку. Галушки мають бути маленькими, довгастими, як крапельки. Варимо до готовності. Воду зливаємо через друшляк. Перекладаємо в миску для подачі. Додаємо тертий сир та добре перемішуємо, щоб сир розплавився. Прикрашаємо карамелізованою цибулею.

Страва виходить ситна і доволі бюджетна. Також ми ділились рецептом німецького яблучного млинця.