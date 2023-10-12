Як краплі дощу: такі галушки з цибулькою готують у Ліхтенштейні — швидкий бюджетний рецепт
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Чудова страва, яка швидко готується
Чудові полтавські галушки — ситна страва, знайома багатьом з дитинства. Її аналоги є в багатьох країнах. Приміром, у Ліхтенштейні галушки готують особливі — маленькі, схожі на краплі дощу. Їх можна приготувати вдома.
Такі галушки потрапляють в окріп через шумівку або друшляк. Як приготувати галушки з сиром і карамелізованою цибулею розповіли на порталі "Сьогодні".
Інгредієнти:
- борошно – 300 г;
- яйця – 2 шт.;
- тепла вода – 125 мл;
- твердий сир – 200 г;
- сіль;
- цибуля – 3 шт. великих;
- топлене або звичайне вершкове масло.
Спосіб приготування:
- Просіюємо борошно, додаємо 2 чайні ложки солі. Перемішуємо.
- Збиваємо яйця з водою. Поєднуємо обидві суміші, замішуємо тісто. Накриваємо та залишаємо на 20 хвилин.
- Цибулю нарізаємо на тонкі півкільця і обсмажуємо на сковороді з невеликою кількістю олії. Вона повинна набути карамельного кольору.
- У велику каструлю наливаємо воду, доводимо до кипіння. Додаємо зовсім трохи солі.
- Пропускаємо тісто через друшляк або шумівку. Галушки мають бути маленькими, довгастими, як крапельки.
- Варимо до готовності. Воду зливаємо через друшляк. Перекладаємо в миску для подачі.
- Додаємо тертий сир та добре перемішуємо, щоб сир розплавився. Прикрашаємо карамелізованою цибулею.
Страва виходить ситна і доволі бюджетна. Також ми ділились рецептом німецького яблучного млинця.