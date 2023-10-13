Просто змішайте воду з борошном: перевірений рецепт найсмачніших пиріжків
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Краще рецепту ви не знайдете
Коли ми думаємо про домашні смажені пиріжки, ми вже представляємо їхній неймовірний аромат. Якщо ви вже готували ліниві пиріжки з шинкою та сиром на сковороді, то настав час поекспериментувати.
Сьогодні разом з "Бабусиними рецептами" побалуємо своїх рідних пиріжками з рисом та зеленню. Вони урізноманітнять ваше "пиріжкове" меню з кількох причин. По-перше, готувати їх просто, та й продукти ви все знайдете у себе вдома. По-друге, вони сподобаються всім без винятку. Спробуємо?
Як приготувати пиріжки з рисом та зеленню
Інгредієнти:
- борошно пшеничне – 250 г;
- вода – 150 мл;
- сіль — 1 ч. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- рис – 100 г;
- зелена цибуля;
- соняшникова олія – 4 ст. л.
Спосіб приготування:
- Рис відварюємо до готовності, додаємо дрібно нарізану зелену цибулю, солимо, додаємо 2 ст. л. соняшникової олії та перемішуємо.
- Борошно змішуємо з водою, всипаємо сіль, соду, 2 ст. л. соняшникової олії та добре перемішуємо. Замішуємо тісто, закриваємо пакетом і залишаємо на 15-20 хвилин у холодильнику.
- Тісто розкочуємо на посипаній борошном поверхні, нарізаємо на квадратики. У центр кожного квадратика викладаємо начинку, загортаємо в рулетики та защипуємо краї.
- Обсмажуємо пиріжки на розігрітій сковороді з олією з обох боків до золотистості та подаємо до столу.
Пропонуємо також скуштувати ліниві пиріжки з шинкою та сиром по рецепту "Телеграфа". Ваш сніданок вийде надзвичайно смачним.