Просто змішайте воду з борошном: перевірений рецепт найсмачніших пиріжків

Краще рецепту ви не знайдете

Коли ми думаємо про домашні смажені пиріжки, ми вже представляємо їхній неймовірний аромат. Якщо ви вже готували ліниві пиріжки з шинкою та сиром на сковороді, то настав час поекспериментувати.

Сьогодні разом з "Бабусиними рецептами" побалуємо своїх рідних пиріжками з рисом та зеленню. Вони урізноманітнять ваше "пиріжкове" меню з кількох причин. По-перше, готувати їх просто, та й продукти ви все знайдете у себе вдома. По-друге, вони сподобаються всім без винятку. Спробуємо?

Як приготувати пиріжки з рисом та зеленню

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 250 г;

вода – 150 мл;

сіль — 1 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

рис – 100 г;

зелена цибуля;

соняшникова олія – 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Рис відварюємо до готовності, додаємо дрібно нарізану зелену цибулю, солимо, додаємо 2 ст. л. соняшникової олії та перемішуємо. Борошно змішуємо з водою, всипаємо сіль, соду, 2 ст. л. соняшникової олії та добре перемішуємо. Замішуємо тісто, закриваємо пакетом і залишаємо на 15-20 хвилин у холодильнику. Тісто розкочуємо на посипаній борошном поверхні, нарізаємо на квадратики. У центр кожного квадратика викладаємо начинку, загортаємо в рулетики та защипуємо краї. Обсмажуємо пиріжки на розігрітій сковороді з олією з обох боків до золотистості та подаємо до столу.

Пропонуємо також скуштувати ліниві пиріжки з шинкою та сиром по рецепту "Телеграфа". Ваш сніданок вийде надзвичайно смачним.