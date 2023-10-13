Насолоджуйтесь, поки є гарбуз: ідеальні млинці виходять за цим рецептом

Ви з’їсте весь гарбуз!

Зі смачного та корисного гарбуза можна приготувати не лише смачний суп. У це складно повірити, але млинці з неї виходять — просто пальчики оближете!

Тісто для таких млинців за рецептом Shuba приготувати дуже просто. Ви навіть можете заготовити його заздалегідь і зберігати в холодильнику — вранці вам залишиться лише їх посмажити.

Як приготувати гарбузові млинці

Інгредієнти на 6 порцій:

гарбуз — 200 г;

сир 9% — 200 г;

кефір 2,5% — 200 мл;

молоко 2,8% — 200 мл;

яйця курячі — 2 шт.;

борошно пшеничне — 200 г;

сіль — до свого смаку;

сода харчова — 5 г;

цукор — 50 г;

олія соняшникова — 40 мл.

Спосіб приготування:

Гарбуз очистьте, наріжте кубиками та відваріть у невеликій кількості води протягом 10 хвилин. Воду злийте, гарбуз пюруйте і дайте охолонути. Отримане гарбузове пюре змішайте з сиром, кефіром, молоком, яйцями, борошном, содою, сіллю та цукром. Ретельно перемішайте вінчиком чи блендером до однорідного стану. На сковороду з олією викладіть порцію гарбузової маси та розподіліть по всій поверхні. Смажте млинець на невеликому вогні з двох сторін по 3-4 хвилини до рум’яності.

Подавайте млинці з улюбленим джемом і гарбузовою кавою. Приємного вам апетиту!