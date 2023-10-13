Насолоджуйтесь, поки є гарбуз: ідеальні млинці виходять за цим рецептом
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Ви з’їсте весь гарбуз!
Зі смачного та корисного гарбуза можна приготувати не лише смачний суп. У це складно повірити, але млинці з неї виходять — просто пальчики оближете!
Тісто для таких млинців за рецептом Shuba приготувати дуже просто. Ви навіть можете заготовити його заздалегідь і зберігати в холодильнику — вранці вам залишиться лише їх посмажити.
Як приготувати гарбузові млинці
Інгредієнти на 6 порцій:
- гарбуз — 200 г;
- сир 9% — 200 г;
- кефір 2,5% — 200 мл;
- молоко 2,8% — 200 мл;
- яйця курячі — 2 шт.;
- борошно пшеничне — 200 г;
- сіль — до свого смаку;
- сода харчова — 5 г;
- цукор — 50 г;
- олія соняшникова — 40 мл.
Спосіб приготування:
- Гарбуз очистьте, наріжте кубиками та відваріть у невеликій кількості води протягом 10 хвилин. Воду злийте, гарбуз пюруйте і дайте охолонути.
- Отримане гарбузове пюре змішайте з сиром, кефіром, молоком, яйцями, борошном, содою, сіллю та цукром. Ретельно перемішайте вінчиком чи блендером до однорідного стану.
- На сковороду з олією викладіть порцію гарбузової маси та розподіліть по всій поверхні. Смажте млинець на невеликому вогні з двох сторін по 3-4 хвилини до рум’яності.
Подавайте млинці з улюбленим джемом і гарбузовою кавою. Приємного вам апетиту!