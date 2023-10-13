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Усі думатимуть, що варення з персика: хитрий рецепт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Усі будуть у захваті від такого варення
Усі будуть у захваті від такого варення. Фото shuba.life

Насолоджуйтесь смакотою до наступного літа

Напрочуд яскравий, смачний і корисний гарбуз — це інгредієнт не тільки для смачних супів і домашньої випічки. Із неї можна приготувати фантастичне варення.

Це універсальна та смачна солодка заготівля за рецептом Shuba. Гарбуз надає варенню одночасно солодкий і ніжний смак, який стає ще більш насиченим завдяки імбиру, кориці та цитрусовим. Для близьких буде сюрпризом склад цієї смакоти.

Як приготувати гарбузове варення

Інгредієнти на 5 порцій:

  • гарбуз — 1 кг;
  • апельсин — 2 шт.;
  • лимон — 1 шт.;
  • цукор — 500 г;
  • корінь імбиру свіжий — 15 г;
  • кориця мелена — 3 г.

Спосіб приготування:

  1. Гарбуз помийте, очистьте від кірки та насіння, м'якуш наріжте невеликими кубиками. Корінь імбиру очистьте та натріть на середній тертці.
  2. Апельсини та лимон покладете в окріп на 2 хвилини. Через вказаний час дістаньте, висушіть і натріть на дрібній тертці цедру. М’якуш розділіть на скибочки та наріжте шматочками, кісточки видаліть.
  3. Все складіть у каструлю, додайте цукор. Ретельно перемішайте всі інгредієнти та варіть протягом півгодини.
  4. Отриману масу збийте занурювальним блендером до однорідного стану. Додайте корицю і помішуючи, готуйте до загусання.
  5. Банки простерилізуйте будь-яким зручним для вас способом, розкладіть варення, закотіть прокип’яченими кришками, переверніть і залиште до повного охолодження.

Рекомендуємо також приготувати гарбузові панкейки за рецептом "Телеграфа". Ви полюбите снідати саме так.

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