Усі думатимуть, що варення з персика: хитрий рецепт
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Насолоджуйтесь смакотою до наступного літа
Напрочуд яскравий, смачний і корисний гарбуз — це інгредієнт не тільки для смачних супів і домашньої випічки. Із неї можна приготувати фантастичне варення.
Це універсальна та смачна солодка заготівля за рецептом Shuba. Гарбуз надає варенню одночасно солодкий і ніжний смак, який стає ще більш насиченим завдяки імбиру, кориці та цитрусовим. Для близьких буде сюрпризом склад цієї смакоти.
Як приготувати гарбузове варення
Інгредієнти на 5 порцій:
- гарбуз — 1 кг;
- апельсин — 2 шт.;
- лимон — 1 шт.;
- цукор — 500 г;
- корінь імбиру свіжий — 15 г;
- кориця мелена — 3 г.
Спосіб приготування:
- Гарбуз помийте, очистьте від кірки та насіння, м'якуш наріжте невеликими кубиками. Корінь імбиру очистьте та натріть на середній тертці.
- Апельсини та лимон покладете в окріп на 2 хвилини. Через вказаний час дістаньте, висушіть і натріть на дрібній тертці цедру. М’якуш розділіть на скибочки та наріжте шматочками, кісточки видаліть.
- Все складіть у каструлю, додайте цукор. Ретельно перемішайте всі інгредієнти та варіть протягом півгодини.
- Отриману масу збийте занурювальним блендером до однорідного стану. Додайте корицю і помішуючи, готуйте до загусання.
- Банки простерилізуйте будь-яким зручним для вас способом, розкладіть варення, закотіть прокип’яченими кришками, переверніть і залиште до повного охолодження.
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