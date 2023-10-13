Всі грибочки з’їдять, маринад вип’ють і попросять добавки: цієї закуски завжди буде мало

Відмінна закуска і на святковий стіл, і до сімейних посиденьок

Найрізноманітніші закуски завжди доречні і на святкових столах, і під час сімейного перекушування. Сьогодні ділимося із вами ще одним рецептом.

Мариновані печериці за рецептом Smachnonews – не просто відмінна закуска, а й ідеальний гарнір до м’яса чи риби, а також смачний інгредієнт різноманітних салатів. Ви можете заготовити їх на зиму або подавати відразу ж на стіл.

Як приготувати мариновані печериці

Інгредієнти на 2 порції:

1 кілограм печериць;

1 літр води;

3 ч. л. солі;

4 ч. л. цукру;

гірчиця у порошку;

гірчиця у зернах;

перець горошком;

лавровий лист;

100 г 9% оцту;

100 гр. соняшникової олії;

10 зубчиків часнику.

Спосіб приготування:

Гриби миємо під проточною водою. Печериці середнього чи великого розміру можна почистити від шкірки та розрізати на чверті. Варимо гриби в окропі протягом 10 хвилин. Воду зливаємо — надалі її можна використовувати для приготування супів чи соусів. Для приготування маринаду змішуємо всі інгредієнти та доводимо до кипіння. До підготовленого маринаду відправляємо гриби, варимо протягом 15-20 хвилин. Стерилізуємо банки зручним способом, перекладаємо туди гриби та закриваємо кришками. Якщо ви хочете поласувати печерицями зараз, залиште їх у каструлі з маринадом до охолодження і подавайте до столу, як закуску.

Раніше ми розповідали про основні помилки під час приготування грибів. Не робіть їх — і ваші грибочки будуть найсмачнішими.