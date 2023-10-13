Всі грибочки з’їдять, маринад вип’ють і попросять добавки: цієї закуски завжди буде мало
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Відмінна закуска і на святковий стіл, і до сімейних посиденьок
Найрізноманітніші закуски завжди доречні і на святкових столах, і під час сімейного перекушування. Сьогодні ділимося із вами ще одним рецептом.
Мариновані печериці за рецептом Smachnonews – не просто відмінна закуска, а й ідеальний гарнір до м’яса чи риби, а також смачний інгредієнт різноманітних салатів. Ви можете заготовити їх на зиму або подавати відразу ж на стіл.
Як приготувати мариновані печериці
Інгредієнти на 2 порції:
- 1 кілограм печериць;
- 1 літр води;
- 3 ч. л. солі;
- 4 ч. л. цукру;
- гірчиця у порошку;
- гірчиця у зернах;
- перець горошком;
- лавровий лист;
- 100 г 9% оцту;
- 100 гр. соняшникової олії;
- 10 зубчиків часнику.
Спосіб приготування:
- Гриби миємо під проточною водою. Печериці середнього чи великого розміру можна почистити від шкірки та розрізати на чверті.
- Варимо гриби в окропі протягом 10 хвилин. Воду зливаємо — надалі її можна використовувати для приготування супів чи соусів.
- Для приготування маринаду змішуємо всі інгредієнти та доводимо до кипіння. До підготовленого маринаду відправляємо гриби, варимо протягом 15-20 хвилин.
- Стерилізуємо банки зручним способом, перекладаємо туди гриби та закриваємо кришками. Якщо ви хочете поласувати печерицями зараз, залиште їх у каструлі з маринадом до охолодження і подавайте до столу, як закуску.
Раніше ми розповідали про основні помилки під час приготування грибів. Не робіть їх — і ваші грибочки будуть найсмачнішими.