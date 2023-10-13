Стане в нагоді на випадок блекауту: сало за цим рецептом може зберігатися довго

Таку закуску швидко змітатимуть зі столу

росія кілька місяців поспіль вела українські об’єкти енергетичної інфраструктури. Тому українці продовжують замислюватись про можливі відключення найближчої зими та шукають рецепти, які їх зможуть виручити.

Варене сало у соєвому соусі за рецептом Today – саме такий. Готується така страва дуже легко та просто, поєднується з різними овочами та свіжим хлібом. Але головний плюс такого сала – воно може зберігатись досить довгий час.

Як приготувати варене сало в соєвому соусі

Інгредієнти:

сало з м’ясними прожарками — 700 г;

соєвий соус – 150 мл;

вода – 5 стіл. л.;

лавровий лист – 2 шт.;

часник — 2 зубчики;

перець горошком – 10 шт.;

коріандр, перець, паприка, інші спеції на свій смак.

Спосіб приготування:

Сало ретельно промийте під проточною прохолодною водою та розріжте на порційні шматки прямокутної форми. Шматочки сала складіть у сотейнику або невелику каструлю, зверху покладете перець горошком, подрібнений часник та лавровий лист. Все залийте соєвим соусом і додайте 5-10 столових ложок холодної води так, щоб все сало було повністю в рідині. Сотейник поставте на плиту, на максимальному вогні доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і варіть сало на слабкому вогні 20-30 хвилин. Після зазначеного часу залиште сотейник під кришкою до охолодження, після чого витягніть і відправте в холодильник на зберігання.

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