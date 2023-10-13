Ситна вечеря по-італійськи: від такої картопельки ніхто не відмовиться

Просто смакота на сковороді

Скільки насолоди дарує смажена на сковороді картопелька! Не потрібно дорогих продуктів і багато часу, щоб приготувати смачний обід чи вечерю нашвидкуруч. Хрускіт зовні та м’який усередині точно зробить вас щасливішим.

Сьогодні ми разом із Shuba приготуємо Wurstel e patate — італійську страву, яку роблять із ковбасок чи сосисок та картоплі. Ковбаски нарізають невеликими шматочками і обсмажують разом із нарізаною кубиками картоплею та цибулею, з сіллю, травами та спеціями. Ідемо готувати — і ви насолоджуватиметеся простою і смачною стравою вже через півгодини.

Як приготувати смажену картоплю з ковбасками по-італійськи

Інгредієнти на 4 порції:

картопля — 4 шт.;

ковбаски — 300 г;

цибуля ріпчаста — 1/2 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

олія оливкова Extra Virgin — 40 мл.

Спосіб приготування:

Картоплю та цибулю почистьте, помийте, наріжте часточками та залиште її у воді. У великій сковороді на середньому вогні розігрійте олію, відправте нарізану картоплю і цибулю і готуйте близько 7-10 хвилин перемішуючи. Овочі мають стати золотистого кольору та м’якими. Ковбаски наріжте шматочками, додайте в картоплю і помішуючи, смажте ще 5-7 хвилин до золотаво-коричневого кольору. Посоліть, поперчіть і подавайте страву гарячою.

Рекомендуємо подавати картопля по-італійськи з квашеною капустою за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь.