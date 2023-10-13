Півсклянки борошна, яйце та шматочок масла: такої смакоти ви ще не куштували

Смачна нагода зібратися всією сім’єю

Смачне печиво з ароматним напоєм — це чудовий варіант для сімейного чаювання або посиденьок з друзями. Воно рятує і тоді, коли треба щось взяти із собою в дорогу.

Іноді здається, що печиво простіше купити, ніж приготувати. Але тільки не з цим рецептом від Shuba ! Таку хрумку смакоти всього з 5 інгредієнтів дуже просто готувати, і це можна робити буквально щодня. До речі, за бажанням ви можете додати в тісто горіхи, лимонну цедру, родзинки або ваніль, а перед подачею — посипте цукровою пудрою або корицею.

Як приготувати печиво "Сердечки"

Інгредієнти на 18 порцій:

борошно — 150 г;

масло вершкове 82% — 180 г;

яйце куряче, велике — 2 шт.;

цукрова пудра — 140 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Вершкове масло збийте з цукровою пудрою до світлої пишної маси. Туди по одному додавайте яйця, збиваючи після кожного додавання. В отриману масу частинами додайте просіяне борошно і розпушувач, все перемішуйте після кожного додавання. У вас має бути густе, але не щільне тісто. Тісто перекладіть у кондитерський мішок. Деко застеліть пергаментним папером і за допомогою мішка сформуйте печиво. Випікайте в розігрітій на 180 градусів духовці протягом 7-10 хвилин.

Приготуйте до печива незвичайну каву з сіллю за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!