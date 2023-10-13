Нагодуєте всю сім'ю: вийде ціла гора котлет із простих інгредієнтів

Домашні не одразу запідозрять, що в котлетах немає м'яса

Смачну страву можна приготувати навіть і без м'яса — це просто, ситно, бюджетно. А також актуально для тих, хто з різних причин м'яса не вживає.

Котлети з капусти та цибулі виходять апетитними та смачними, а часу на їх приготування йде не так багато. А рецептом з нами поділилися на порталі "Прості кулінарні рецепти".

Як приготувати цибулево-капустяні котлети

Інгредієнти:

капуста — 400-500 г;

цибуля — 200-300 г;

яйце — 1 шт.;

борошно — 1 ст. л.;

панірувальні сухарі для фаршу — 2-3 ст. л. з гіркою;

сіль, перець

борошно для панірування

олія для смаження

Спосіб приготування:

Капусту нарізати, пару хвилин бланшувати в окропі. Цибулю нарізати кубиками, змішати з капустою. Вбити яйце. Додати сухарі, перемішати. Консистенція має бути такою, щоб з неї можна було зліпити котлети. Зліпити котлети, обваляти в борошні, та поставити їх на 30 хвилин у холодильник. Смажити з обох сторін до золотистої скоринки та трішки потушкувати під кришкою.

А якщо ви любите капусту, рекомендуємо приготувати тушковану капусту з м'ясом за рецептом "Телеграфа". Рецепт виручить зайнятих людей та ситно нагодує всіх!