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Нагодуєте всю сім'ю: вийде ціла гора котлет із простих інгредієнтів

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Простий рецепт ароматних котлет до вечері
Простий рецепт ароматних котлет до вечері. Фото kr.informator.ua

Домашні не одразу запідозрять, що в котлетах немає м'яса

Смачну страву можна приготувати навіть і без м'яса — це просто, ситно, бюджетно. А також актуально для тих, хто з різних причин м'яса не вживає.

Котлети з капусти та цибулі виходять апетитними та смачними, а часу на їх приготування йде не так багато. А рецептом з нами поділилися на порталі "Прості кулінарні рецепти".

Як приготувати цибулево-капустяні котлети

Інгредієнти:

  • капуста — 400-500 г;
  • цибуля — 200-300 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • панірувальні сухарі для фаршу — 2-3 ст. л. з гіркою;
  • сіль, перець
  • борошно для панірування
  • олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. Капусту нарізати, пару хвилин бланшувати в окропі.
  2. Цибулю нарізати кубиками, змішати з капустою.
  3. Вбити яйце.
  4. Додати сухарі, перемішати. Консистенція має бути такою, щоб з неї можна було зліпити котлети.
  5. Зліпити котлети, обваляти в борошні, та поставити їх на 30 хвилин у холодильник.
  6. Смажити з обох сторін до золотистої скоринки та трішки потушкувати під кришкою.

А якщо ви любите капусту, рекомендуємо приготувати тушковану капусту з м'ясом за рецептом "Телеграфа". Рецепт виручить зайнятих людей та ситно нагодує всіх!

Теги:
#Капуста #Цибуля #Котлети #Готуємо вдома