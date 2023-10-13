Нагодуєте всю сім'ю: вийде ціла гора котлет із простих інгредієнтів
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Домашні не одразу запідозрять, що в котлетах немає м'яса
Смачну страву можна приготувати навіть і без м'яса — це просто, ситно, бюджетно. А також актуально для тих, хто з різних причин м'яса не вживає.
Котлети з капусти та цибулі виходять апетитними та смачними, а часу на їх приготування йде не так багато. А рецептом з нами поділилися на порталі "Прості кулінарні рецепти".
Як приготувати цибулево-капустяні котлети
Інгредієнти:
- капуста — 400-500 г;
- цибуля — 200-300 г;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 1 ст. л.;
- панірувальні сухарі для фаршу — 2-3 ст. л. з гіркою;
- сіль, перець
- борошно для панірування
- олія для смаження
Спосіб приготування:
- Капусту нарізати, пару хвилин бланшувати в окропі.
- Цибулю нарізати кубиками, змішати з капустою.
- Вбити яйце.
- Додати сухарі, перемішати. Консистенція має бути такою, щоб з неї можна було зліпити котлети.
- Зліпити котлети, обваляти в борошні, та поставити їх на 30 хвилин у холодильник.
- Смажити з обох сторін до золотистої скоринки та трішки потушкувати під кришкою.
А якщо ви любите капусту, рекомендуємо приготувати тушковану капусту з м'ясом за рецептом "Телеграфа". Рецепт виручить зайнятих людей та ситно нагодує всіх!