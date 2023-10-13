Аж слинки потечуть: рецепт лінивого "Наполеона" за 20 хвилин
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Цей швидкий рецепт торта для тих, хто не любить поратися з тістом
Чи не всі пам'ятають з дитинства смак улюбленого торта. Літо, вечір, ти граєшся на вулиці з друзями і мама тебе кличе пити чай з "Наполеоном"… Покупні торти і поруч не стояли з тими, маминими.
Проте якщо є бажання поностальгувати і приготувати щось дійсно варте, але час обмежений, рекомендуємо спробувати рецепт "Лінивого Наполеону". Ним поділилися на YouTube-каналі "Віка – прості рецепти".
Як приготувати "Лінивий Наполеон"
Інгредієнти:
- 800 г слоєного печива "Вушка";
- 1 л молока
- 4 яйця
- 150 г олії
- 0,5 ст. цукру
- 6 ст. л. муки
- дрібка ванільного цукру
Спосіб приготування:
- Яйця збити з цукром та ванільним цукром.
- Додати борошно, змішати.
- Додати молоко, змішати.
- Поставити масу на вогонь та варити постійно помішуючи, доки крем не загустіє.
- Зняти з вогню та дозволити 15 хвилин охолонути.
- Додати вершкове масло, змішати.
- В охолоджений крем опускати печиво та викладати його у форму шарами. Найзручніше це робити у роз'ємній формі, проте можна також на тарілці.
- Останній шар печива змастити кремом, що залишився.
- Присипати крихтою з печива та залишити у холодильнику на ніч.
А якщо ви фанат торта "Наполеон", рекомендуємо звернути увагу на пісний рецепт цієї випічки. Ця смакота не містить яєць, вершкового масла, коров’ячого молока та сметани.