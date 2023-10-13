Аж слинки потечуть: рецепт лінивого "Наполеона" за 20 хвилин

Цей швидкий рецепт торта для тих, хто не любить поратися з тістом

Чи не всі пам'ятають з дитинства смак улюбленого торта. Літо, вечір, ти граєшся на вулиці з друзями і мама тебе кличе пити чай з "Наполеоном"… Покупні торти і поруч не стояли з тими, маминими.

Проте якщо є бажання поностальгувати і приготувати щось дійсно варте, але час обмежений, рекомендуємо спробувати рецепт "Лінивого Наполеону". Ним поділилися на YouTube-каналі "Віка – прості рецепти".

Як приготувати "Лінивий Наполеон"

Інгредієнти:

800 г слоєного печива "Вушка";

1 л молока

4 яйця

150 г олії

0,5 ст. цукру

6 ст. л. муки

дрібка ванільного цукру

Спосіб приготування:

Яйця збити з цукром та ванільним цукром. Додати борошно, змішати. Додати молоко, змішати. Поставити масу на вогонь та варити постійно помішуючи, доки крем не загустіє. Зняти з вогню та дозволити 15 хвилин охолонути. Додати вершкове масло, змішати. В охолоджений крем опускати печиво та викладати його у форму шарами. Найзручніше це робити у роз'ємній формі, проте можна також на тарілці. Останній шар печива змастити кремом, що залишився. Присипати крихтою з печива та залишити у холодильнику на ніч.

А якщо ви фанат торта "Наполеон", рекомендуємо звернути увагу на пісний рецепт цієї випічки. Ця смакота не містить яєць, вершкового масла, коров’ячого молока та сметани.