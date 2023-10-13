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Аж слинки потечуть: рецепт лінивого "Наполеона" за 20 хвилин

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Автор
Смакота без духовки, печива та розкочування коржів
Смакота без духовки, печива та розкочування коржів. Фото apostrophe.ua

Цей швидкий рецепт торта для тих, хто не любить поратися з тістом

Чи не всі пам'ятають з дитинства смак улюбленого торта. Літо, вечір, ти граєшся на вулиці з друзями і мама тебе кличе пити чай з "Наполеоном"… Покупні торти і поруч не стояли з тими, маминими.

Проте якщо є бажання поностальгувати і приготувати щось дійсно варте, але час обмежений, рекомендуємо спробувати рецепт "Лінивого Наполеону". Ним поділилися на YouTube-каналі "Віка – прості рецепти".

Як приготувати "Лінивий Наполеон"

Інгредієнти:

  • 800 г слоєного печива "Вушка";
  • 1 л молока
  • 4 яйця
  • 150 г олії
  • 0,5 ст. цукру
  • 6 ст. л. муки
  • дрібка ванільного цукру

Спосіб приготування:

  1. Яйця збити з цукром та ванільним цукром.
  2. Додати борошно, змішати.
  3. Додати молоко, змішати.
  4. Поставити масу на вогонь та варити постійно помішуючи, доки крем не загустіє.
  5. Зняти з вогню та дозволити 15 хвилин охолонути.
  6. Додати вершкове масло, змішати.
  7. В охолоджений крем опускати печиво та викладати його у форму шарами. Найзручніше це робити у роз'ємній формі, проте можна також на тарілці.
  8. Останній шар печива змастити кремом, що залишився.
  9. Присипати крихтою з печива та залишити у холодильнику на ніч.

А якщо ви фанат торта "Наполеон", рекомендуємо звернути увагу на пісний рецепт цієї випічки. Ця смакота не містить яєць, вершкового масла, коров’ячого молока та сметани.

Теги:
#Наполеон #Випічка #Лінивий Наполеон #Готуємо вдома