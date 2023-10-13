Ніжні, як хмаринка: чудовий рецепт сирників, з який впорається навіть аматор

Секрет смаку — у невеликій кількості борошна

Всі люблять сирники, коли вони виходять пухкенькі та смачні. З цією метою можна готувати сирники взагалі без борошна — ми розповідали, як це зробити. Тепер ділимось рецептом дуже ніжних сирничків.

Пропонуємо приготувати класичні сирники на сковороді. Вони виходять пишні, ніжні і смачні. Рецептом поділились на порталі Ukr.Media.

Інгредієнти:

Сир сухий 5% або 9% — 500 грамів

Банан — 1 шт.

Борошно — 2 ст. л.

Цукор — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Якщо сир не сухий — віджимаємо з нього зайву вологу. Сир і банан перебиваємо блендером в однорідну масу. Додаємо цукор і борошно. Якщо тісто добре тримає форму, то вистачить навіть однієї ложки. Якщо тісто після цього все ще рідке і не ліпиться, додаємо ще трохи борошна. Добре перемішуємо тісто. Поверхню присипаємо борошном. Руками формуємо однакові невеличкі сирники. Обсмажуємо сирнички на суміші вершкового масла і рослинної олії до рум'яної скоринки. Для цього повинно вистачити 3-4 хвилини з кожного боку, готуємо на середньому вогні

Готові сирники викладаємо на паперовий рушник, щоб всотався зайвий жир. Подаємо сирники з улюбленими соусами — смачно буде зі сметаною, варенням, медом. Також можна приготувати домашню згущівку.