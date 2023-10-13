Ніжні, як хмаринка: чудовий рецепт сирників, з який впорається навіть аматор
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Секрет смаку — у невеликій кількості борошна
Всі люблять сирники, коли вони виходять пухкенькі та смачні. З цією метою можна готувати сирники взагалі без борошна — ми розповідали, як це зробити. Тепер ділимось рецептом дуже ніжних сирничків.
Пропонуємо приготувати класичні сирники на сковороді. Вони виходять пишні, ніжні і смачні. Рецептом поділились на порталі Ukr.Media.
Інгредієнти:
- Сир сухий 5% або 9% — 500 грамів
- Банан — 1 шт.
- Борошно — 2 ст. л.
- Цукор — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Якщо сир не сухий — віджимаємо з нього зайву вологу. Сир і банан перебиваємо блендером в однорідну масу.
- Додаємо цукор і борошно. Якщо тісто добре тримає форму, то вистачить навіть однієї ложки. Якщо тісто після цього все ще рідке і не ліпиться, додаємо ще трохи борошна. Добре перемішуємо тісто.
- Поверхню присипаємо борошном. Руками формуємо однакові невеличкі сирники.
- Обсмажуємо сирнички на суміші вершкового масла і рослинної олії до рум'яної скоринки. Для цього повинно вистачити 3-4 хвилини з кожного боку, готуємо на середньому вогні
Готові сирники викладаємо на паперовий рушник, щоб всотався зайвий жир. Подаємо сирники з улюбленими соусами — смачно буде зі сметаною, варенням, медом. Також можна приготувати домашню згущівку.