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Навіть дідусь спитає рецепт: як смачно засолити сало

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Таке сальце виходить особливо м’яким та смачним
Таке сальце виходить особливо м’яким та смачним. Фото zoom.me

Секрет у тому, щоб поварити сало

Сало – бажана закуска на кожному столі. Можна приготувати з нього класичну зелену намазку, а можна — просто засолити. Але саме цей спосіб підготовки іноді буває проблематичним.

На Pixelinform поділились перевіреним та легким способом засолювання, з яким продукт буде ніжним та дуже м’яким. Його смак точно нікого не залишить байдужим.

Інстаграм:

  • 1 кг сала
  • 1-2 жмені цибулиння
  • 3 листочки лаврушки
  • 200 г солі
  • 1-2 столові ложки цукру
  • запашний перець
  • 3 зубчики часнику
  • паприка

Спосіб приготування:

  1. У каструлю вливаємо воду, додаємо лушпиння цибулі. Також кладемо лавровий лист, сіль і цукор.
  2. Доводимо до кипіння. Потім у вируючу воду потрібно покласти сало так, щоб вода його повністю вкривала.
  3. Після того, як вода ще раз закипить, на маленькому вогні варимо ще 20 хвилин. Чекаємо до остигання та ставимо у холодильник.
  4. Через 12 годин після варіння сало можна діставати. Обсушуємо його та натираємо часником та спеціями.

Після цього загортаємо сало в харчову плівку. Відправляємо в морозилку. Також із салом можна приготувати ситний м’ясний паштет.

Теги:
#Рецепт #Сіль #Сало