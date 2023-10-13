Навіть дідусь спитає рецепт: як смачно засолити сало
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Секрет у тому, щоб поварити сало
Сало – бажана закуска на кожному столі. Можна приготувати з нього класичну зелену намазку, а можна — просто засолити. Але саме цей спосіб підготовки іноді буває проблематичним.
На Pixelinform поділились перевіреним та легким способом засолювання, з яким продукт буде ніжним та дуже м’яким. Його смак точно нікого не залишить байдужим.
Інстаграм:
- 1 кг сала
- 1-2 жмені цибулиння
- 3 листочки лаврушки
- 200 г солі
- 1-2 столові ложки цукру
- запашний перець
- 3 зубчики часнику
- паприка
Спосіб приготування:
- У каструлю вливаємо воду, додаємо лушпиння цибулі. Також кладемо лавровий лист, сіль і цукор.
- Доводимо до кипіння. Потім у вируючу воду потрібно покласти сало так, щоб вода його повністю вкривала.
- Після того, як вода ще раз закипить, на маленькому вогні варимо ще 20 хвилин. Чекаємо до остигання та ставимо у холодильник.
- Через 12 годин після варіння сало можна діставати. Обсушуємо його та натираємо часником та спеціями.
Після цього загортаємо сало в харчову плівку. Відправляємо в морозилку. Також із салом можна приготувати ситний м’ясний паштет.