Навіть дідусь спитає рецепт: як смачно засолити сало

Секрет у тому, щоб поварити сало

Сало – бажана закуска на кожному столі. Можна приготувати з нього класичну зелену намазку, а можна — просто засолити. Але саме цей спосіб підготовки іноді буває проблематичним.

На Pixelinform поділились перевіреним та легким способом засолювання, з яким продукт буде ніжним та дуже м’яким. Його смак точно нікого не залишить байдужим.

Інстаграм:

1 кг сала

1-2 жмені цибулиння

3 листочки лаврушки

200 г солі

1-2 столові ложки цукру

запашний перець

3 зубчики часнику

паприка

Спосіб приготування:

У каструлю вливаємо воду, додаємо лушпиння цибулі. Також кладемо лавровий лист, сіль і цукор. Доводимо до кипіння. Потім у вируючу воду потрібно покласти сало так, щоб вода його повністю вкривала. Після того, як вода ще раз закипить, на маленькому вогні варимо ще 20 хвилин. Чекаємо до остигання та ставимо у холодильник. Через 12 годин після варіння сало можна діставати. Обсушуємо його та натираємо часником та спеціями.

Після цього загортаємо сало в харчову плівку. Відправляємо в морозилку. Також із салом можна приготувати ситний м’ясний паштет.